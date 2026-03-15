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MP: फ्रिज में रखा था 2 क्विंटल नीलगाय का मांस; ढाबों पर करते थे सप्लाई

Mar 15, 2026 09:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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मुरैना के जातवर गांव में देर शाम वन विभाग ने एक घर पर छापा मारकर फ्रिज में रखा 2 क्विंटल चार बोरे नीलगाय का मांस, सिर और चमड़ी बरामद की है। वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मकान मालिक पर भी कार्रवाई की गई है।

MP: फ्रिज में रखा था 2 क्विंटल नीलगाय का मांस; ढाबों पर करते थे सप्लाई

मध्य प्रदेश के मुरैना के एक गांव में वन विभाग ने हिंदू संगठनों की सूचना पर एक घर छापा मारकर फ्रिज से 2 क्विंटल नीलगाय का मांस बरामद किया है। इस मामले में तीन को आरोपी बनाया गया है। आरोपी चंबल के बीहड़ में नीलगाय का शिकार करते थे और उसका मांस हाईवे किनारे स्थित ढाबों और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। मौके से नीलगाय का सिर और खाल भी बरामद की गई हैं। वन विभाग आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रहा है ताकि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

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रिंकू खान गिरफ्तार

आरोपी चंबल के बीहड़ों में नीलगाय का शिकार करते थे और वन विभाग उनसे पूछताछ कर उनके नेटवर्क का पता लगा रहा है। हिंदू संगठनों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने ग्राम जातवर में सोनू नागर के घर छापा मारा जहां रिंकू खान मिला। घर के फ्रिज से करीब दो क्विंटल नीलगाय का मांस बरामद हुआ, जिसे जब्त कर रिंकू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग ने गिरफ्तार आरोपी रिंकू खान की निशानदेही पर सिहोरी गांव के बीहड़ में दबिश दी।

बीहड़ में करते थे नीलगायों का शिकार

टीम ने वहां से शिकार की गई नीलगाय का सिर और चमड़ी बरामद की है। तस्कर बीहड़ में नीलगायों को पकड़कर वहीं काटते थे। लंबे समय से नीलगाय का शिकार कर होटलों और अन्य जिलों में मांस की सप्लाई की जा रही थी। तस्कर इस मांस को आसपास के मेवाती होटलों और पास के जिलों में भेजते थे। वन विभाग की टीम अब इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगा रही है।

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महिला सहयोगी भी पकड़ी गईं

वन विभाग के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी रिंकू खान से लगातार पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपी रिंकू खान से विभाग पूछताछ कर रहा है। उसकी निशान देही पर बीहड़ से गाय का सर और चमड़ी भी बरामद की गई है। सहयोगी महिला मदीना उर्फ लाली नट नागर को भी पकड़ा है। इसमें और कौन कौन शामिल है यह जानकारी जुटाई जा रही है।

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रिंकू खान और मकान मालिक सोनू नागर पर ऐक्शन

फिलहाल रिंकू खान और मकान मालिक सोनू नागर पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रिंकू पुत्र रसीदा बताया। रिंकू ने अधिकारियों को बताया कि यह घर सोनू पुत्र अकबर का है। आरोपी जंगल से नीलगाय का शिकार करके घर में मांस जमा करते थे। यहां से हाईवे किनारे स्थित नॉनवेज ढाबों पर मांस सप्लाई किया जाता था। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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