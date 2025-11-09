MP: 15 साल की दलित छात्रा से रेप, स्कूल छोड़ने के बहाने पूर्व शिक्षक ने की वारदात

संक्षेप: आगर मालवा के नलखेड़ा में 15 साल की एक छात्रा से दुष्कर्म करने वारदात सामने आई है। एक पूर्व शिक्षक ने छात्रा को स्कूल छोड़ने के बहाने अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

आगर मालवा के नलखेड़ा में 15 साल की एक छात्रा से दुष्कर्म करने वारदात सामने आई है। पुलिस ने मामले में एक पूर्व शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्रा स्कूल छोड़ने के बहाने अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को सुबह करीब 9 बजे हुई। नलखेड़ा निवासी नाबालिग छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में उसे कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल प्रजापति (25) मिला जो पहले उसके स्कूल में शिक्षक था। आरोपी ने छात्रा को स्कूल छोड़ने की बात कही। परिचित होने के कारण छात्रा उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई।

आरोपी उसे स्कूल के बजाय अपने गांव ले गया। जब छात्रा ने स्कूल नहीं ले जाने की वजह पूछी तो आरोपी ने थोड़ी देर में चलने की बात कही। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी ने छात्रा को स्कूल की छुट्टी के समय उसके घर से कुछ दूरी पर छोड़ दिया।

घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद नाबालिग अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल प्रजापति (25) निवासी धरोला के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नलखेड़ा थाना प्रभारी नागेश यादव ने बताया कि आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है।