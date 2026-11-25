पुजारियों और ज्योतिषियों को घर बुलाकर ऐंठे करोड़ों रुपए; MP के पति-पत्नी के ठगी वाले कांड का खुलासा
पुलिस के मुताबिक ठगी का आंकड़ा करीब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जांच में दंपती के 28 बैंक खाते मिले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर खाते खाली हैं या उनमें निगेटिव बैलेंस है। घर की तलाशी में पूजा घर से महज 13,700 रुपये मिले।
मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए समेटने वाले नितिन जोशी और उसकी पत्नी परागिता के ठगी नेटवर्क की परतें लगातार खुल रही हैं। पुजारियों और ज्योतिषियों को निशाना बनाने वाले इस दंपती के खिलाफ अब तक 65 से ज्यादा शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी का आंकड़ा करीब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जांच में दंपती के 28 बैंक खाते मिले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर खाते खाली हैं या उनमें निगेटिव बैलेंस है। घर की तलाशी में पूजा घर से महज 13,700 रुपये मिले।
पूजा-पाठ के बहाने बिछाते थे ठगी का जाल
एडिशनल डीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार, नितिन पुजारियों और ज्योतिषियों को पूजा-पाठ और अनुष्ठान के लिए अपने घर बुलाता था। इसी दौरान वह उनसे नजदीकियां बढ़ाकर निवेश और रकम दोगुनी करने का लालच देता था। भरोसा जीतने के बाद उनसे लाखों रुपये निवेश के नाम पर ले लेता था। दंपती की गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद कई नए पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई।
एक की रकम से दूसरे को देता था मुनाफा
पूछताछ में नितिन ने बताया कि वह चेन सिस्टम के तहत काम कर रहा था। एक निवेशक से रकम लेकर दूसरे निवेशक को मुनाफे के साथ पैसा लौटाता था। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और निवेश की रकम भी बढ़ती चली गई। कुछ शिकायतकर्ताओं को नितिन पहले लाखों रुपये का मुनाफा दे चुका था। इसी भरोसे में कई लोगों ने बड़ी रकम उसके हवाले कर दी।
28 बैंक खाते मिले, फिर भी हाथ खाली
पुलिस ने दंपती के वित्तीय लेन-देन की पड़ताल शुरू की तो 28 बैंक खातों की जानकारी सामने आई। लेकिन इनमें अधिकांश खाते खाली या माइनस बैलेंस में मिले। घर की तलाशी के दौरान पूजा घर से सिर्फ 13 हजार 700 रुपये बरामद हुए। अब पुलिस आरोपितों और शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों का मिलान कर रही है। पूरे आर्थिक लेन-देन की कड़ियां जोड़ने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी ली जा रही है।
साड़ी कारोबार के नाम पर भी कमाई का प्लान
जांच में यह भी सामने आया है कि नितिन साड़ी का कारोबार शुरू करने की योजना बना रहा था। इसके लिए वह निवेशकों से रकम लेकर कम कीमत पर साड़ियां खरीदने और कमीशन के जरिए कमाई करने की तैयारी में था। हालांकि, लगातार बढ़ते ब्याज और निवेशकों को भुगतान करने के दबाव ने उसे उलझा दिया। फिलहाल नितिन और परागिता पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 15 करोड़ रुपए की रकम आखिर कहां गई और इस नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।
रिपोर्ट -हेमंत
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अदिति शर्मा
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