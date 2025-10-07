एमपी: छिंदवाड़ा में 16 हुई कफ सिरप से मरने वालों की संख्या, इलाज का खर्च उठाएगी सरकार

एमपी के छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने के चलते बीमार हुए दो और बच्चों की मौत के बाद जिले में इस तरह की मौतों की संख्या 16 हो गई है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि वह पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी।

एमपी के छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने के चलते बीमार हुए दो और बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिले में इस तरह की मौतों की संख्या 16 हो गई है। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक और बच्ची की मौत की सूचना मिली है। अब तक जिले में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार दूषित कफ सिरप पीने से किडनी संक्रमण से पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी।

एक अधिकारी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में दूषित कफ सिरप पीने से किडनी संक्रमण से पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। किडनी संक्रमण के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में नौ बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें से सात छिंदवाड़ा और दो बैतूल के हैं।

अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रशासन इन बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन करे। उचित इलाज सुनिश्चित करने के लिए नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में कार्यपालक दंडाधिकारी और चिकित्सकों की एक संयुक्त टीम तैनात की गई है।

छिंदवाड़ा के अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को एक और बच्ची की मौत की सूचना मिली। 2 साल की बच्ची जयुषा यदुवंशी जिले के जुन्नारदेव की रहने वाली थी। वह एक हफ्ते से नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। इससे पहले तामिया ब्लॉक के भरियाढाना गांव निवासी ढाई साल की धनी देहरिया की सोमवार को नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।