MP में 97% किसान कर्ज में, रोज 2 हत्या कर रहे; जीतू पटवारी ने मोहन यादव को बताया…

मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने किसानों की हालत और गायों की स्थिति पर राज्य की भाजपा सरकार को फटकार लगाते हुए नसीहत दी है।

Jan 12, 2026 06:09 pm IST
मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने किसानों की हालत और गायों की स्थिति पर राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए नसीहत दी और मोहन यादव को 'फर्जी किसान पुत्र' कहा है।

आप खेती के मर्म को जीने वाले किसान होते तो...

जब वो किसान की बात कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, अगर आप खेती के मर्म को जीने वाले किसान होते तो आप मोदी गारंटी (2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 धान के और 6000 सोयाबीन के दाम) पूर्ण रूप से देते। आप अगर आपमें किसान की नियति होती तो जिन किसानों ने खाद की लाइन में दम तोड़ दिया, उसे रोकते।

97 फीसदी किसान कर्ज में हैं

खेती से अगर आपको प्यार होता, अगर आप असली किसान पुत्र होते तो आप जरूर कुछ करते। 97% किसान कर्ज में है, उसके लिए वैचारिक रूप से कुछ करते। कुछ समाधान निकालते। देश के कृषि मंत्री भी यहीं से हैं, उनसे आप जरूर कुछ करते। बातचीत करते। विपक्ष को साथ लेते। किसान संगठनों को भी साथ लेते। समाधान निकालते, न कि सिर्फ पंडाल लगाना और भाषण देना, जिसमें जनता भी नहीं आई।

जीतू पटवारी ने मोहन यादव को बताया...

जीतू पटवारी ने आगे कहा- जहां कल आयोजन था, वहां 80 फीसदी कुर्सियां खाली थीं। इसका मतलब क्या है- विज्ञापन में तो आप कर्ज के पैसों से फोटो लगवा लेंगे, लेकिन किसानों के दिलों में नहीं जा सकेंगे। जीतू पटवारी ने आगे कहा- आप फर्जी किसान पुत्र हो। ये मेसेज था। किसान नहीं आए। सरकारी भीड़ भी नहीं आई। जिन्हें पैसे देकर लाते, वो भी नहीं आए।