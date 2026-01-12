MP में 97% किसान कर्ज में, रोज 2 हत्या कर रहे; जीतू पटवारी ने मोहन यादव को बताया…

संक्षेप: मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने किसानों की हालत और गायों की स्थिति पर राज्य की भाजपा सरकार को फटकार लगाते हुए नसीहत दी है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने किसानों की हालत और गायों की स्थिति पर राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए नसीहत दी और मोहन यादव को 'फर्जी किसान पुत्र' कहा है।

आप खेती के मर्म को जीने वाले किसान होते तो... जब वो किसान की बात कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, अगर आप खेती के मर्म को जीने वाले किसान होते तो आप मोदी गारंटी (2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 धान के और 6000 सोयाबीन के दाम) पूर्ण रूप से देते। आप अगर आपमें किसान की नियति होती तो जिन किसानों ने खाद की लाइन में दम तोड़ दिया, उसे रोकते।

97 फीसदी किसान कर्ज में हैं खेती से अगर आपको प्यार होता, अगर आप असली किसान पुत्र होते तो आप जरूर कुछ करते। 97% किसान कर्ज में है, उसके लिए वैचारिक रूप से कुछ करते। कुछ समाधान निकालते। देश के कृषि मंत्री भी यहीं से हैं, उनसे आप जरूर कुछ करते। बातचीत करते। विपक्ष को साथ लेते। किसान संगठनों को भी साथ लेते। समाधान निकालते, न कि सिर्फ पंडाल लगाना और भाषण देना, जिसमें जनता भी नहीं आई।