डंपर रुकवाया, अचानक पहुंचे अस्पताल; शहडोल में जीतू पटवारी का दिखा अलग अंदाज

मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में जीतू पटवारी ने अपना काफिला रुकवाया और डंपर चला रहे ड्राइवर से बात कर रॉयल्टी के कागज भी चेक किए। उन्होंने मोहन सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत, शराब सहित अपराध माफिया हावी हैं। सरकार उनके सुपुर्द हो चुकी है। जीतू यहीं नहीं रुके, इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। यहां यंहा गंदगी और मरीज को दवाई न मिलने की शिकायत पर कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करेंगे। वीडियो प्रदेश के शहडोल का बताया जा रहा है।

उन्होंने सरकार पर ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई न करने और चुप्पी साधने का आरोप लगाए। बताया गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी बुधवार को रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां से लौटते वक्त उन्होंने शहडोल में सड़क पर रेत के डंपर देखे। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। फिर ड्राइवर से डंपर रोकने को कहा। टीपी और रॉयल्टी के कागज मांगे। इस दौरान वह खुद डंपर पर चढ़ गए। ड्राइवर साइड के दरवाजे पर बैठकर रॉयल्टी समेत दूसरे कागज देखे। रॉयल्टी स्लिप में तारीख और समय दर्ज नहीं था। जिसको लेकर पटवारी ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए।

