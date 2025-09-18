mp congress chief jitu patwari shahdol video checked royalty papers of sand trucks also visited hospital said will talk डंपर रुकवाया, अचानक पहुंचे अस्पताल; शहडोल में जीतू पटवारी का दिखा अलग अंदाज, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
डंपर रुकवाया, अचानक पहुंचे अस्पताल; शहडोल में जीतू पटवारी का दिखा अलग अंदाज

शहडोल में कांग्रेस के मध्यप्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का अलग अंदाज दिखा। पटवारी ने यहां रेत से भरे डंपरों को रोका। इसके बाद वे देवलोंद अस्पताल पहुंचे। यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इससे समझा जा सकता है कि किस तरह मध्यप्रदेश में रॉयल्टी की चोरी हो रही है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शहडोलThu, 18 Sep 2025 03:19 PM
मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में जीतू पटवारी ने अपना काफिला रुकवाया और डंपर चला रहे ड्राइवर से बात कर रॉयल्टी के कागज भी चेक किए। उन्होंने मोहन सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत, शराब सहित अपराध माफिया हावी हैं। सरकार उनके सुपुर्द हो चुकी है। जीतू यहीं नहीं रुके, इसके बाद वह अस्पताल पहुंचे। यहां यंहा गंदगी और मरीज को दवाई न मिलने की शिकायत पर कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करेंगे। वीडियो प्रदेश के शहडोल का बताया जा रहा है।

उन्होंने सरकार पर ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई न करने और चुप्पी साधने का आरोप लगाए। बताया गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी बुधवार को रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां से लौटते वक्त उन्होंने शहडोल में सड़क पर रेत के डंपर देखे। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। फिर ड्राइवर से डंपर रोकने को कहा। टीपी और रॉयल्टी के कागज मांगे। इस दौरान वह खुद डंपर पर चढ़ गए। ड्राइवर साइड के दरवाजे पर बैठकर रॉयल्टी समेत दूसरे कागज देखे। रॉयल्टी स्लिप में तारीख और समय दर्ज नहीं था। जिसको लेकर पटवारी ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए।

एमपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा की शहडोल में एक सड़क पर 50 से ज्यादा रेत के ओवरलोड डंपर और ट्रक खड़े थे। रोड पर उनकी वजह से जाम लगा हुआ था। मैंने दो-तीन ट्रकों, डंपरों के ड्राइवरों से बात करके रॉयल्टी रसीद मांगी। किसी के पास रॉयल्टी का पेपर नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिना रॉयल्टी रसीद के अवैध रेत कि चोरी हो रही है। इसके बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ पटवारी देवलोंद अस्पताल पहुंचे। यहां उन्हें वार्डों में गंदगी दिखी ओर मरीजों ने दवाइयों और स्टाफ की कमी की शिकायत की, इस पर उन्होंने अस्पताल स्टाफ को फटकार लगाई ओर कहा कि प्रदेश मे लोगो को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहीं है,इस मामले में वह सीएम डॉ मोहन यादव से बात करंगे।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

