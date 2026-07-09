ड्रग्स कनेक्शन में घिरे MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई? हिरासत में लिए गए; ऐसे सामने आया नाम
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है। देर रात दो कथित ड्रग्स पैडलरों की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है।
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले में पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार देर रात दो कथित ड्रग्स पैडलरों की गिरफ्तारी के बाद की पूछताछ के आधार पर की।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
कैसे सामने आया नाना का नाम?
जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नाना पटवारी से संबंध होने की बात कही है। वहीं पूछताछ के दौरान नाना ने भी आरोपियों को जानने की बात स्वीकार की है। हालांकि, पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि उनका संबंध केवल परिचय तक सीमित था या ड्रग्स नेटवर्क से कोई अन्य कड़ी भी जुड़ी हुई है।
जमीन मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं जीतू
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर करोड़ों रुपये जमीन की खरीद के आरोप लग रहे हैं। जीतू पटवारी मोहन यादव पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि जीतू पटवारी के आरोपों को बेतुका बताया गया है। सीएम के कल्चरल एडवाइजर श्रीराम तिवारी ने जीतू पटवारी को कानून नोटिस भेजकर उनसे मांफी मांगने की मांग की है।
जीतू पटवारी ने 30 जून को उज्जैन में कथित भूमि घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री यादव पर हमला तेज करते हुए उनसे उन पर लगे आरोपों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने या पद छोड़ने की मांग की थी।
जीतू पटवारी ने यहां संवाददाताओं से कहाथा कि उनकी पार्टी कथित भूमि घोटाले के साथ-साथ युवाओं एवं शिक्षा से जुड़े मुद्दों तथा किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों जैसे विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में चरणबद्ध अभियान चलाएगी।
पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। पटवारी ने कहा कि उज्जैन के कथित भूमि घोटाले में नियमित रूप से नए तथ्य सामने आ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पटवारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को कथित घोटाले से जुड़े आरोपों पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
क्या है मोहन यादव पर आरोप?
हाल में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने दिसंबर 2023 के बाद दो साल में उज्जैन में 45 करोड़ रुपये में 168 एकड़ क्षेत्र में फैले कम से कम 137 भूखंड खरीदे।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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