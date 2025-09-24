MP में BJP सरकार ने गोमांस पर टैक्स जीरो किया, हम गाय कटने नहीं देंगे: कांग्रेस

जीतू पटवारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक बन गया है और इसमें केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि बीजेपी गायों के वध को बढ़ावा देती है। और नरेंद्र मोदी सरकार में इसके सारे रिकॉर्ड टूट गए। यह सब मांस कहां से आ रहा है?

गाय और गौ-रक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक एजेंडे को अब कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी 26 और 27 सितंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। इसका मकसद बीजेपी सरकार के दौरान हो रही गोकशी और गोमांस के निर्यात को उजागर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने गोमांस पर लगने वाले सारे GST हटा दिए हैं और भारत इस मांस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जबकि यह ज्यादातर राज्यों में प्रतिबंधित है।

पटवारी ने आरोप लगाया, "बीजेपी सरकार ने गोमांस पर 0% GST लगा दिया है।" उन्होंने सवाल किया, "जो पार्टी गौ-माता की पूजा की बात करती है, वही गोमांस पर शून्य टैक्स क्यों लगा रही है? क्या यह बीजेपी का दोहरा चेहरा नहीं है?"

पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के 11 सितंबर के बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग गाय पालते हैं, जबकि कांग्रेस कुत्ते पालती है। पटवारी ने कहा, "हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि वह गौ-भक्त हैं और अपने घर में गाय पालते हैं। और कांग्रेस अन्य जानवरों को पालती है।" उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदू धर्म, जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर आधारित है। हिंदू धर्म कहता है 'प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो'। जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो हम सभी की बात करते हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि हम जानवरों, पक्षियों, जंगलों, प्रकृति और मानवता के कल्याण में विश्वास रखते हैं। लेकिन बीजेपी गौ-माता का नाम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लेती है और सत्ता में आने के बाद गोमांस के सबसे बड़े निर्यातक को बढ़ावा देती है।

जीतू पटवारी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। GST सुधारों को लागू करके बीजेपी ने आम आदमी को राहत दी है, और कांग्रेस इससे परेशान है। मध्य प्रदेश में गोमांस का उत्पादन करने वाले कौन हैं? जीतू पटवारी GST के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या उन्हें पटवारी जैसे झूठे लोगों को जिम्मेदार पदों पर रखना चाहिए।

जीतू पटवारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक बन गया है और इसमें केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि बीजेपी गायों के वध को बढ़ावा देती है। और नरेंद्र मोदी सरकार में इसके सारे रिकॉर्ड टूट गए। यह सब मांस कहां से आ रहा है? अगर भारत से गोमांस निर्यात हो रहा है, तो यह कहां से आ रहा है,जब केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकार है?

राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "2024-25 के वित्तीय वर्ष (अक्टूबर तक) में, इंदौर 9,387.60 करोड़ रुपये के गोमांस निर्यात के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद धार 8,338 करोड़ रुपये, रायसेन 4,330.4 करोड़ रुपये, सिंगरौली 2,402.7 करोड़ रुपये, और सीहोर 2,195.8 करोड़ रुपये पर थे।