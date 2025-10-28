Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Conductor Rape woman Passenger In bus in bus stand
MP में कंडक्टर की हैवानियत! बस स्टैंड पर खड़ी बस में महिला से किया रेप

MP में कंडक्टर की हैवानियत! बस स्टैंड पर खड़ी बस में महिला से किया रेप

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी एक खाली बस में महिला को बंधक बनाकर बस कंडक्टर ने रेप किया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पड़ाव थाने में दर्ज कराई। पुलिस फौरन स्पॉट पर पहुंची और भागने से पहले आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

Tue, 28 Oct 2025 09:14 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी एक खाली बस में महिला को बंधक बनाकर बस कंडक्टर ने रेप किया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पड़ाव थाने में दर्ज कराई। पुलिस फौरन स्पॉट पर पहुंची और भागने से पहले आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।पीड़िता भिंड की रहने वाली है। पति से तलाक का केस चल रहा है, लेकिन पति कोर्ट नहीं आ रहा। उसी का पता करने के लिए वह शिवपुरी देहात थाने गई थी। इसके बाद भिंड लौट रही थी।भिंड के फूप इलाके की रहने वाली 27 साल की महिला एफआरवी की मदद से पड़ाव थाना पहुंची। पुलिस को उसने बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी शिवपुरी में हुई थी।पति से उसका दो साल का एक बेटा है।कुछ समय से पति उसे प्रताड़ित कर रहा था।इसकी शिकायत उसने शिवपुरी देहात थाने में की थी। वर्तमान मे भिंड कोर्ट में पति से भरण-पोषण का केस चल रहा है।पति तय तारीख पर कोर्ट नहीं आ रहा है।उसी का पता लगाने के लिए वह सोमवार सुबह भिंड से शिवपुरी देहात के लिए निकली थी।

पीड़िता ने बताया कि ग्वालियर पहुंचकर वहां से शिवपुरी गुना जाने वाली बस में सवार हो गई। बस ने दोपहर में उसे शिवपुरी उतार दिया। ग्वालियर से शिवपुरी के बीच सफर के दौरान महिला से बस कंडक्टर विष्णु ओझा निवासी बदरवास सखारोड़ से जान पहचान हो गई। विष्णु ने महिला से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। उसने बताया कि 2 घंटे बाद गुना से बस लौटेगी तो वह उसे फोन कर देगा। उसे आराम से ग्वालियर छोड़ देगा।

शाम को कंडक्टर विष्णु ओझा ने महिला को फोन कर शिवपुरी बुलाया और अपनी बस में बैठा लिया। रात करीब 9 बजे बस ग्वालियर बस स्टैंड पहुंच गई।पूरी बस खाली हो गई।विष्णु ने महिला से कहा कि वह बस में ही बैठी रहे।वह 10 मिनट में लौटकर आ रहा है, फिर उसे भिंड छोड़ देगा।करीब 9.30 बजे बस कंडक्टर वापस लौटा।उसने खाली बस के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए।जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।बलात्कार करने के बाद वह बस में महिला को छोड़कर चला गया।वारदात के बाद डरी-सहमी महिला ने एफआरवी को सूचना दी।एफआरवी ने महिला को पड़ाव थाना पहुंचाया।पड़ाव पुलिस महिला को लेकर बस स्टैंड वापस आई।यहां बस की पहचान करने के बाद पुलिस ने आरोपी विष्णु ओझा निवासी बदरवास को भागने से पहले ही पकड़ लिया।महिला का मेडिकल कराकर रेप का मामला दर्ज किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|