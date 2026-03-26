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MP में कॉलेज प्रोफेसर ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़, लड़की ने काट ली हाथ की नस

Mar 26, 2026 04:03 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर, मध्य प्रदेश
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छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज में उसे बदनाम करने के लिए यह अफवाह भी फैलाई गई कि उसकी मां ने मामला रफा-दफा करने के लिए प्रोफेसर से 5 लाख रुपए ले लिए हैं। हालांकि उसने इस आरोप का खंडन किया।

MP में कॉलेज प्रोफेसर ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़, लड़की ने काट ली हाथ की नस

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में 21 साल की एक कॉलेज छात्रा ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए अपनी जान देने की कोशिश की। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यह घटना बुधवार रात को हुई, जब इस छात्रा ने अपनी कलाई काट ली, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती की इस हरकत के बाद पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में भी पेश कर दिया।

पुलिस के अनुसार यह छात्रा यहां एक सरकारी महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भावुक छात्रा ने आरोप लगाया कि 10 मार्च को कॉलेज परिसर में एक प्रोफेसर ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उसने बताया कि इस संबंध में उसने कॉलेज प्राचार्य से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

माफी के साथ रफा-दफा कर दिया मामला

छात्रा के अनुसार, बाद में उसने यह घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद उसकी मां ने भी प्राचार्य से संपर्क किया। उसने दावा किया कि इसके बाद कॉलेज प्रशासन के कहने पर आरोपी प्रोफेसर ने बस उससे माफी मांग ली और इसके साथ ही कॉलेज ने यह मामला रफा-दफा कर दिया।

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प्रोफेसर से 5 लाख रुपए लेने की फैला दी अफवाह

छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज में उसे बदनाम करने के लिए यह अफवाह भी फैलाई गई कि उसकी मां ने मामला रफा-दफा करने के लिए प्रोफेसर से 5 लाख रुपए ले लिए हैं। हालांकि उसने इस आरोप का खंडन किया। इसके अलावा छात्रा ने कॉलेज के प्राचार्य और दो अन्य प्रोफेसरों पर उसे धमकाने का आरोप भी लगाया। उसने कहा कि इसी वजह से वह बहुत परेशान थी। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने इस घटना को लेकर 23 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत की थी और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ।

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आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया

उधर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) पूजा शर्मा ने बताया कि छात्रा का बयान दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद गुरुवार 26 मार्च को उक्त आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है| उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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बुरी नीयत से छुने का लगाया है आरोप

इस बारे में सीहोर के पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में छेड़छाड़ सम्बन्धी प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दिनांक 23/03/2026 को शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा द्वारा आवेदन दिया गया था कि उसके साथ उसी के महाविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा छेड़छाड़ कर बुरी नीयत से छुआ गया है जिस पर जांच उपरांत आज दिनांक 26 मार्च 2026 को उक्त आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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