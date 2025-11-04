MP में कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में बड़ा ऐक्शन, अब डॉक्टर की पत्नी भी गिरफ्तार; क्या आरोप

संक्षेप: मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की जान लेने वाली जानलेवा कफ सिरप मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने सोमवार को बड़ा ऐक्शन लिया है। इस कार्रवाई के तहत छिंदवाड़ा जिले के परासिया से गिरफ्तार किए गए सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया

मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की जान लेने वाली जानलेवा कफ सिरप मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने सोमवार को बड़ा ऐक्शन लिया है। इस कार्रवाई के तहत छिंदवाड़ा जिले के परासिया से गिरफ्तार किए गए सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ (Coldrif) कफ सिरप की बिक्री और वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक वह अपने नाम से एक मेडिकल स्टोर चलाती थीं। पति की गिरफ्तारी के बाद वह पिछले कई हफ्तों से फरार भी थीं।

छिंदवाड़ा के रहने वाले डॉ. सोनी ने कथित तौर पर ज्यादातर बीमार बच्चों को मिलावटी कफ सिरप ‘कोल्ड्रिफ’ दिया था। उन्हें पिछले महीने किडनी फेल होने से बच्चों की मौत के सिलसिले में लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी और एसआईटी के प्रमुख जितेंद्र जाट ने बताया कि डॉ. सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को सोमवार रात छिंदवाड़ा जिले के परासिया कस्बे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ज्योति सोनी इस मामले में एक और आरोपी हैं।

उन्होंने बताया कि वह एक मेडिकल दुकान की मालकिन हैं, जहां से कई पीड़ितों को कफ सिरप बेचा गया था। उन्होंने बताया कि अब तक कफ सिरप मामले के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ‘श्रेसन फार्मा’ का लाइसेंस रद्द कर दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में श्रेसन फार्मा के मालिक जी. रंगनाथन, मेडिकल प्रतिनिधि सतीश वर्मा, केमिस्ट के. महेश्वरी, थोक विक्रेता राजेश सोनी और मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट सौरभ जैन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश के 24 बच्चों की कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने से मौत हो गयी थी। इनमें से ज़्यादातर बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे। पड़ोसी राजस्थान में भी कम से कम तीन बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई थी। इस त्रासदी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में पहचाने गए तीन घटिया ओरल कफ सिरप - कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश और रीलाइफ के खिलाफ अलर्ट जारी किया था।