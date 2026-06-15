तंग गलियों में स्कूटक चलाकर 12वीं टॉपर के घर पहुंचे CM मोहन यादव; परिवार के साथ ली सेल्फी
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सोमवार को इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर भोपाल के भीम नगर पहुंचे और 12वीं की टॉपर चांदनी और उसके परिवार से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को स्कूटर से बोर्ड परीक्षा टॉप करने वाली चांदनी विश्वकर्मा के घर पहुंच गए। दिलचस्प बात ये थी वह इलेक्ट्रिर स्कूटर चलाकर चांदनी के घर गए और उसे शुभकामनाएं दी। चांदनी ने 12 की राज्य बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। सीएम मोहन यादव आज भोपाल की भीम नगर की झुग्गी बस्ती स्कूटर से पहुंचे और यहां रहने वाली 18 साल की चांदनी से मुलाकात की।
इस दौरान बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी भी उनके साथ मौजूद थे। वह इलाके की तंग गलियों में स्कूटर चलाकर जैसे ही चांदनी के घर पहुंचे तो उसका परिवार मुख्यमंत्री मोहन यादव को वहां देखकर स्तब्ध था। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने चांदनी को शुभकामनाएं दी और उसके परिवारवालों से बात की। चांदनी के परिवार ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा, चांदनी की उपलब्धि ने राज्य का मान बढ़ाया है।
मुलाकात के बाद क्या बोले सीएम?
बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि चांदनी और उसके परिवार के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने उनके साथ एक सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से चांदनी की यह उपलब्धि राज्य के लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में मजा आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का एक वीडियो भी पोस्ट किया।
सीएम ने इसके साथ लिखा, जब हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल आसान हो जाती है। आज भोपाल के भीम नगर पहुंचकर कक्षा 12वीं की मेधावी छात्रा चांदनी विश्वकर्मा से आत्मीय मुलाकात की और संवाद किया। आर्थिक अभावों और कठिन परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए बिटिया ने 500 में से 494 अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चांदनी जैसी बेटियाँ मध्यप्रदेश का गौरव हैं। उनके सपनों को उड़ान देने और बेहतर भविष्य के निर्माण में हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। बिटिया को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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