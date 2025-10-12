Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP CM Mohan Yadav transfers installment of Ladli Behna Yojana, announces hike to Rs 1,500

MP में लाडली बहना योजना को लेकर CM ने सुनाई खुशखबरी,किसानों से कहा-कुछ भी हो जमीन मत बेचना

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर, मध्य प्रदेशSun, 12 Oct 2025 09:33 PM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की मासिक किस्त के रूप में 1250-1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में उन्होंने कुल 1,541 करोड़ रुपए की रकम भेजी। इस मौके पर श्योपुर जिले में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम यादव ने कहा कि इस बार का भाई दूज और दिवाली का त्योहार महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। उन्होंने बताया कि भाई दूज के बाद से यानी अगले महीने से लाडली बहना लाभार्थी बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपए की जगह 1,500 रुपए डाले जाएंगे। सीएम ने कहा कि बहनों के लिए हमारी सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।' इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में एक क्लिक पर 1,541 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए।

इस बात की जानकारी देते हुए सीएम यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘मेरी लाड़ली बहनों, भाई दूज के बाद आपके खातों में 1500 रुपए आने प्रारंभ होंगे... आज श्योपुर में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की एवं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। ’ साथ ही उन्होंने कहा कि 'बहनों के लिए हमारी सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये आपका प्रेम ही है, जिससे मुझे आपकी खुशहाली के लिए सतत कार्य करने की ऊर्जा मिलती है।'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1250-1250 रुपए हस्तांतरित किए, साथ ही राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की घोषणा की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिले को 532 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए उनका भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। साथ ही अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किया।

किसानों से बोले- कुछ भी हो जमीन मत बेचना

यादव ने कहा कि अंतर-राज्यीय पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से श्योपुर क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा और भविष्य में यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा से आगे निकल जाएगा। उन्होंने किसानों से किसी भी हालत में अपनी जमीन न बेचने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'आने वाले वर्षों में यह जमीन कई गुना ज़्यादा कीमती हो जाएगी। ऐसे में किसानों के लिए समृद्धि का एक नया युग शुरू होने वाला है।'

कार्यक्रम में बोलते हुए किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, यादव ने कहा कि राज्य ने बोनस के साथ गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य सुनिश्चित किया है, जबकि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भावांतर जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। यादव ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्योपुर क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज यहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है।'

'23 साल पहले तक सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे'

यादव ने कहा कि 1956 में अस्तित्व में आए मध्य प्रदेश राज्य में 2002-2003 तक केवल पाँच मेडिकल कॉलेज ही थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 32 हो गई है। यह सरकार की विशिष्ट कार्यशैली का ही परिणाम है। पिछले एक साल में ही आठ नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।' उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल्द ही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। प्रस्तावित ब्रॉड-गेज रेल लाइन विकास और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी।

Madhya Pradesh News
