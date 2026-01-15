Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP CM Mohan Yadav to transfer Ladli Behna Yojana aid tomorrow
आ गई तारीख, सीएम यादव ने बताया- कब करेंगे लाड़ली बहना योजना की इस महीने की राशि ट्रांसफर

आ गई तारीख, सीएम यादव ने बताया- कब करेंगे लाड़ली बहना योजना की इस महीने की राशि ट्रांसफर

संक्षेप:

'लाड़ली बहना योजना' जून 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1500 रुपए कर दिया गया।

Jan 15, 2026 09:34 pm ISTSourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 16 जनवरी (शुक्रवार) को नर्मदापुरम जिले के माखन नगर (बाबई) में होने वाले लाड़ली बहनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में 'लाड़ली बहना' योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में 32वीं किस्त का ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर सीएम यादव राज्य भर की लगभग 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पात्र बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि भेजेंगे। इस दौरान वे कुल 1836 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम लाडली बहनों को भेजेंगे। इसके साथ ही उनके द्वारा गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 29 लाख बहनों को 90 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का अंतरण भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'नारी सशक्तिकरण, प्रदेश सरकार का प्रण है... कल दोपहर दो बजे नर्मदापुरम के बाबई में अपनी 'लाड़ली बहनों' के बैंक खातों में 32वीं किस्त का अंतरण कर, उनसे संवाद करूंगा।'

'लाड़ली बहना योजना' जून 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1500 रुपए कर दिया गया। जिसके चलते इस योजना की पात्र महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में अब हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:ठिठुरते MP को IMD ने दी बारिश वाली न्यूज, 16 जनवरी के बाद पलटी मारेगा मौसम,अपडेट
ये भी पढ़ें:MP की जेल सुरक्षा में बड़ी चूक, ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए रेप के 3 आरोपी
ये भी पढ़ें:MP पुलिस का कमाल, 100 से ज्यादा केस में थानेदार ने ड्राइवर और कुक को गवाह बनाया

बता दें कि जून 2023 से दिसंबर 2025 तक, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में कुल 48,632.70 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अकेले जनवरी 2024 और दिसंबर 2025 के बीच, ट्रांसफर की गई राशि 38,635.89 करोड़ रुपए थी।

सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जिससे वे और भी अधिक आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|