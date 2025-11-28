MP के CM मोहन यादव ने पेश कर दी मिसाल, सामूहिक विवाह समारोह में होगी बेटे की शादी

संक्षेप: मुख्यमंत्री के छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह के दौरान होगी, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लिए आयोजित होती है। 30 नवंबर को उज्जैन के शिप्रा तट पर इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा।

आजकल के समय में जब शादी को स्टेटस और धनबल प्रदर्शन के अवसर में बदल दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह के दौरान होगी, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लिए आयोजित होती है।

30 नवंबर को उज्जैन के शिप्रा तट पर इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी डॉ. इश्तिा यादव पटेल से होगी। सीएम के बेटे और उनकी होने वाली बहू दोनों डॉक्टर हैं।

अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 21 और जोड़ियों की शादी होगी। खास बात यह है कि सीएम के बेटे के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी। बाकी सभी जोड़ों की तरह ही मुख्यमंत्री के बेटे की भी शादी होगी।

आयोजन की तैयारी में जुटे लोगों ने बताया कि सीएम बेटे की शादी के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ना ज्यादा सजावट होगी और ना ही कोई तामझाम। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से कुछ चुनिंदा मेहमानों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। उन्होंने सभी आमंत्रितों से अनुरोध किया है कि किसी प्रकार का उपहार न दें।