MP के CM मोहन यादव ने पेश कर दी मिसाल, सामूहिक विवाह समारोह में होगी बेटे की शादी

Fri, 28 Nov 2025 08:42 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
आजकल के समय में जब शादी को स्टेटस और धनबल प्रदर्शन के अवसर में बदल दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह के दौरान होगी, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लिए आयोजित होती है।

30 नवंबर को उज्जैन के शिप्रा तट पर इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की शादी डॉ. इश्तिा यादव पटेल से होगी। सीएम के बेटे और उनकी होने वाली बहू दोनों डॉक्टर हैं।

अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 21 और जोड़ियों की शादी होगी। खास बात यह है कि सीएम के बेटे के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी। बाकी सभी जोड़ों की तरह ही मुख्यमंत्री के बेटे की भी शादी होगी।

आयोजन की तैयारी में जुटे लोगों ने बताया कि सीएम बेटे की शादी के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ना ज्यादा सजावट होगी और ना ही कोई तामझाम। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से कुछ चुनिंदा मेहमानों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। उन्होंने सभी आमंत्रितों से अनुरोध किया है कि किसी प्रकार का उपहार न दें।

ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री अपने बच्चे की शादी सामान्य तरीके से कर रहे हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री के बड़े बेटे वैभव की शादी भी राजस्थान में बेहद साधारण तरीके से की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस पहल की खूब चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए यह एक बड़ा संदेश होगा जो शादियों में पूरी जमापूंजी लगा देते हैं और कई बार कर्ज लेकर खर्च करते हैं।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
