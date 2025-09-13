mp cm mohan yadav says madhya pradesh govt committed to 27 per cent reservation for obc CM मोहन यादव का ऐलान, 27 फीसदी OBC कोटा के लिए प्रतिबद्ध है एमपी सरकार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
CM मोहन यादव का ऐलान, 27 फीसदी OBC कोटा के लिए प्रतिबद्ध है एमपी सरकार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि उनकी अगुवाई वाली सरकार सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, भोपालSun, 14 Sep 2025 12:04 AM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार सूबे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, OBC महासभा के एक डेलिगेशन ने शाम को सीएम मोहन यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। डेलिगेशन ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि सरकार की ओर से ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा हर हाल में की जाएगी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सभी समुदायों का बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसकी नियमित सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाली है। राज्य सरकार अदालत के फैसले का पालन करेगी।

ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा दिया है कि उनकी सरकार 27 फीसदी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा वक्त में एमपी में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी समाज चाहता है कि यह कोटा 27 फीसदी तक बढ़े।

गुर्जर संगठन के सदस्य भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे। इससे पहले महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के साथ राज्य सरकार ओबीसी समुदाय की ओर से प्रस्तावित वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मामले को प्रभावी ढंग से रखेगी।

बता दें कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी लगभग 51.8 फीसदी है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों की नजरें ओबीसी मतदाताओं पर रहती है। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक सत्ता में रही कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए ओबीसी के लिए आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। बाद में यह फैसला कानूनी पचड़ों में फंस गया था।

Madhya Pradesh News
