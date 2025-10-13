Hindustan Hindi News
CM का कार्यक्रम देखने आए 25 लोगों की कटी जेब, 2 लाख से ज्यादा पार, VIDEO

रविवार शाम को सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला मंत्री सतीश समाधिया समेत करीब 25 लोगों की जेब कट गई। जेबकतरों ने इन लोगों से करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी उड़ा ली।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुरMon, 13 Oct 2025 10:34 AM
रविवार को सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में भाजपा नेता सहित कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। लाडली लक्ष्मी योजना के राशि वितरण कार्यक्रम में भाजपा नेता सहित करीब 25 लोगों की जेबें काट ली गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। बताया गया कि जेबकतरों ने करीब 2 लाख से ज्यादा की नगदी उड़ा ली। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

आइए आपको घटना की तफ्शील से जानकारी देते हैं। रविवार शाम को सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला मंत्री सतीश समाधिया समेत करीब 25 लोगों की जेब कट गई। जेबकतरों ने इन लोगों से करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी उड़ाई। जेब काटने की की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक दो बच्चे भीड़ में घुसकर जेब काट रहे हैं। इसमें दीपक सिंघल बालाजी, डॉ. विष्णु गर्ग और विनोद मित्तल की जेब से एक चोर पर्स और रुपए निकालते दिख रहा है।

हलगांवड़ा के रहने वाले वंशीलाल बैरवा ने कोतवाली में शिकायत की है। इसमें बताया कि वह अपने मौसी के लड़के मोहन बैरवा और भांजे शंभूलाल बैरवा के साथ भैंस खरीद के लिए रुपए देने श्योपुर आया था। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम देखने जय स्तंभ के पास खड़ा था। इसी दौरान जेब से 30 हजार रुपए चोरी हो गए। वंशीलाल ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन उसने रुपए अपने साथी को थमा दिए, जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया।

वहीं अन्य लोगों ने जेब काटते हुए तीन संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम मंगल पिता सूरज बावरिया निवासी सवाई माधौपुर, मुरली पिता नंदलाल बावरिया निवासी भरतपुर और राजा पिता सुरेश जाटव निवासी मुरैना बताए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर भीड़ के बीच कई लोगों की जेब काटी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों से 85 हजार रुपए जब्त किए हैं।

आपको बता दे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से लाड़ली बहना योजना को तहत प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए है। योजना की 29वीं किस्त के तहत लाड़ली बहनों को 1250 रुपए के हिसाब पैसे मिले हैं। बताया गया कि इसी महीने भाई दूज पर दीपावली गिफ्ट के तौर पर 250 रुपए और अलग से दिए जाएंगे।

सीएम ने ऐलान किया कि आज के बाद से मतलब आने वाली किस्त 1500 रुपए की होगी। सीएम ने कहा कि बहनों के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहती थी ये योजना बंद हो जाएगी। हम पैसे दे रहे हैं, कांग्रेस वालों आंखें हो तो देख लो। सीएम ने इसके अलावा 532 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। सीएम ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट हर जगह फेल हुआ है, लेकिन श्योपुर में सफल रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में 32 मेडिकल कॉलेज बने हैं। सिर्फ एक साल में 8 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जल्द ही, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज श्योपुर में बनाए जाएंगे।

रिपोर्ट- अमित कुमार