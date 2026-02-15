उड़ान भरते ही लड़खड़ाने लगा सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, थम गई लोगों की सांस
एमपी के खंडवा में उड़ान भरते समय मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर आगे जाने के बजाय अचानक पीछे की ओर आने लगा जिससे वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के खंडवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान कुल पल के लिए तब लोगों की सांसें थम गईं जब टेक ऑफ के तुरंत बाद यह आगे बढ़ने की बजाए पीछे हटने लगा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग सीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। यह घटना हाल ही में तब हुई जब CM मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना में लाड़ली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
पीछे और नीचे की ओर झुकने लगा हेलीकॉप्टर
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, खंडवा के पंधाना में उड़ान भरने के दौरान अचानक मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर आगे जाने के बजाय पीछे और नीचे की ओर झुकने लगा। यह सीन देखकर वहां मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी घबरा गए लेकिन पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को संभाल लिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से हवा में संतुलित कर जब आगे अपने सफर के लिए रवाना हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली।
लाडली बहना स्कीम की 33वीं किस्त जारी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को खंडवा जिले के पंधाना में लाडली बहना स्कीम की 33वीं किस्त जारी की। उन्होंने कहा कि महा शिवरात्रि से पहले बहनों को आर्थिक मदद के तौर पर 1,500 रुपये का तोहफा मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
1,836 करोड़ ट्रांसफर किए
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक क्लिक से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के अकाउंट में कुल 1,836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस स्कीम के तहत अब तक 52,304 करोड़ बांटे जा चुके हैं। राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है। घोषित किसान कल्याण वर्ष के दौरान उनकी प्राथमिकता महिलाओं को सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उनके काम का सही रिटर्न पक्का करना है। मैं हाथ जोड़कर ऐसी माताओं-बहनों को प्रणाम करता हूं जो सभी देवी-देवताओं के बराबर हैं।
