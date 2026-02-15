Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उड़ान भरते ही लड़खड़ाने लगा सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, थम गई लोगों की सांस

Feb 15, 2026 04:43 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, खंडवा
share Share
Follow Us on

एमपी के खंडवा में उड़ान भरते समय मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर आगे जाने के बजाय अचानक पीछे की ओर आने लगा जिससे वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

उड़ान भरते ही लड़खड़ाने लगा सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, थम गई लोगों की सांस

मध्य प्रदेश के खंडवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान कुल पल के लिए तब लोगों की सांसें थम गईं जब टेक ऑफ के तुरंत बाद यह आगे बढ़ने की बजाए पीछे हटने लगा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग सीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। यह घटना हाल ही में तब हुई जब CM मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना में लाड़ली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

पीछे और नीचे की ओर झुकने लगा हेलीकॉप्टर

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, खंडवा के पंधाना में उड़ान भरने के दौरान अचानक मुख्यमंत्री मोहन यादव का हेलीकॉप्टर आगे जाने के बजाय पीछे और नीचे की ओर झुकने लगा। यह सीन देखकर वहां मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी घबरा गए लेकिन पायलट ने सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को संभाल लिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से हवा में संतुलित कर जब आगे अपने सफर के लिए रवाना हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली।

लाडली बहना स्कीम की 33वीं किस्त जारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को खंडवा जिले के पंधाना में लाडली बहना स्कीम की 33वीं किस्त जारी की। उन्होंने कहा कि महा शिवरात्रि से पहले बहनों को आर्थिक मदद के तौर पर 1,500 रुपये का तोहफा मिल रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

1,836 करोड़ ट्रांसफर किए

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक क्लिक से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के अकाउंट में कुल 1,836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस स्कीम के तहत अब तक 52,304 करोड़ बांटे जा चुके हैं। राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है। घोषित किसान कल्याण वर्ष के दौरान उनकी प्राथमिकता महिलाओं को सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जोड़ना और उनके काम का सही रिटर्न पक्का करना है। मैं हाथ जोड़कर ऐसी माताओं-बहनों को प्रणाम करता हूं जो सभी देवी-देवताओं के बराबर हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ से करवट लेगा मौसम; तापमान पर अपडेट
ये भी पढ़ें:हिंडन को निर्मल करने की तैयारी, नमामि गंगे के तहत नालों के 'जहर' पर लगेगी लगाम
ये भी पढ़ें:दिल्ली के आरके पुरम में बड़ी डकैती: शटर काटकर 3 करोड़ के जेवर ले उड़े चोर
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;