कांग्रेस के नेता गाय नहीं कुत्ते पालते हैं... CM मोहन यादव के बयान पर बवाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में गाय पालन को बढ़ावा देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कुत्ते पालते हैं, हम गाय। जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे सरकार की नकली गौ-भक्ति बताया।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले में एक कार्यक्रम में गाय पालन को बढ़ावा देते हुए ऐसा बयान दे डाला, जिसने सियासी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, 'लोग कुत्ते पालें, कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या हैं? कुत्ते हैं। अपन तो गाय पालने वाले हैं कि नहीं?' सीएम के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया।

कांग्रेस का पलटवार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बयान को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की 'नकली गौ-भक्ति' गौवंश के लिए भारी पड़ रही है। पटवारी ने पिछले दो साल के आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि रीवा, देवास, सीहोर, विदिशा और भोपाल जैसे जिलों में सड़क हादसों में सैकड़ों गौवंश की मौत हुई, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

गौशालाओं पर सवाल पटवारी ने गौशालाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अनुदान का कोई हिसाब-किताब नहीं है और गौशालाओं में गौवंश की लगातार मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, "गौ-पालक जनता सब जानती है कि सरकार की गौ-भक्ति सिर्फ दिखावा है।"