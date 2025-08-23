मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला, समय से पहले जेल से रिहा होंगे MP के 14 हजार कैदी

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही मध्य प्रदेश के 14 हजार कैदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं किन कैदियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एमपी सरकार ने सरकार राज्य की जेलों में बंद लगभग 14 हजार कैदियों को सजा में छूट देते हुए 60 दिन पहले उनको रिहाई देने जा रही है। इस मामले पर बात करते हुए एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट के लिए जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। ऐसा ही निर्देश झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

इस मामले पर बात करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध और हत्या के गंभीर आरोपी इसमें शामिल नहीं हैं। इससे 21 हजार बंदियों में से लगभग 14 हजार कैदियों को इसका फायदा होगा।

मोहन यादव सरकार के इस फैसले में गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को शामिल नहीं किया गया है। इसका फायदा सामान्य कैदियों को ही मिलेगा। गंभीर अपराधियों को पूरी सजा जेल में ही काटनी पड़ेगी।