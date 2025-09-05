MP CM announces government give 4th-time pay scale to 1.5 lakh teachers of govt schools in state MP में सरकारी स्कूल के शिक्षकों बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने की चौथे वेतनमान का फायदा देने की घोषणा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में सरकारी स्कूल के शिक्षकों बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने की चौथे वेतनमान का फायदा देने की घोषणा

कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों को बच्चों को अनुशासित करना चाहिए और घर पर यही काम अभिभावकों को करना चाहिए। इससे बच्चों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के मौके पर शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें 'चौथे वेतनमान' का फायदा देने की घोषणा की। जिसका फायदा प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों को मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर सालाना करीब 117 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम में इस बारे में घोषणा की। इसी आयोजन के दौरान उन्होंने प्रदेश के 55 लाख बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने हेतु 330 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की।

भोपाल की प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, 'प्रदेश के 1.5 लाख सहायक शिक्षकों, उच्च शिक्षकों, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा।' मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और शिक्षकों को वित्त वर्ष 2025-26 से चौथे वेतनमान का लाभ मिलेगा। सीएम यादव ने कहा कि इससे सरकार पर 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के 55 लाख बच्चों के खातों में 330 करोड़ रुपए भी भेजे। साथ ही उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करते हुए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने बताया कि राज्य में सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में सीएम यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों का शैक्षणिक परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर रहा है। पिछले 15 वर्षों में यह सबसे अच्छा परिणाम रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा, 'प्राचीन काल में गुरु भावी शासकों का निर्माण करते थे। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देकर राक्षसों का नाश किया था। इसी प्रकार, कंस का वध करने के बाद, भगवान कृष्ण उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम पहुंचे और अनेक लीलाएं कीं।'

शिक्षकों को चौथा वेतनमान देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष छत्रवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और इस कदम से राज्य के शिक्षकों को काफी लाभ होगा।

आयोजन में राज्यपाल ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में बच्चों को अनुशासित करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा, 'स्कूल में शिक्षकों को बच्चों को अनुशासित करना चाहिए और घर पर यही काम अभिभावकों को करना चाहिए। इससे बच्चों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए।

