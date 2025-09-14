MP: ईसाई बना था, मां मरी तो कोई नहीं पहुंचा, जब ली घर वापसी की सौगंध तब अंतिम संस्कार

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक महिला का अंतिम संस्कार धर्मांतरण विवाद के चलते रुक गया। महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव और समाज का कोई नहीं पहुंचा। गांव वालों ने लाश श्मशान में दफनाने भी नहीं दिया?

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में धर्मांतरण का अनोखा वाकया सामने आया है। बताया जाता है कि आमला ब्लॉक के कन्नड़गांव में शनिवार को एक महिला का अंतिम संस्कार धर्मांतरण विवाद के चलते रुक गया। महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव और समाज का कोई पहुंचा ही नहीं। गांव के लोगों का कहना था कि मृतका के परिवार ने तो पहले ही समाज को छोड़ कर ईसाई धर्म अपना लिया है। गांव वालों ने लाश श्मशान में दफनाने भी नहीं दिया?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कन्नड़गांव के निवासी राजाराम परते ने बताया कि उसकी मां ललिता परते (50) का शनिवार को निधन हो गया। उनको उम्मीद थी कि पूरा गांव उनकी माता जी को अंतिम विदाई देने उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन गांव और समाज के लोगों ने मुंह फेर लिया और कोई दरवाजे तक आने को तैयार नहीं हुआ।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ललिता का परिवार वर्षों पहले ईसाई धर्म अपना चुका है। अब उनका आदिवासी समाज से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में ललिता परते के अंतिम संस्कार में क्यों जाएं? इतना ही नहीं गांव के लोगों ने श्मशान घाट में ललिता की लाश को दफनाने भी नहीं दिया। ललिता परते के बेटे राजाराम परते ने बताया कि गांव के लोग तब मानें जब बड़े-बुजुर्गों और पंचायत के सामने परिवार के सदस्यों ने कसम खाकर माफी मांगी।

परिवार के सदस्यों ने गांव के बड़े देव और देवी-देवताओं की सौगंध ली और कहा कि हम फिर से आदिवासी समाज में घर वापसी कर रहे हैं। अब हम गांव की परंपराओं और रिति रिवाज को मानेंगे। कभी किसी दूसरे धर्म की ओर नहीं जाएंगे। इसके बाद गांव के लोग माने और मृतका ललिता परते का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट में करने के इजाजत दी।