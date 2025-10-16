छिंदवाड़ा में कुएं के पानी ने खराब कर दी गांववालों की तबीयत, 60 को उल्टी-दस्त

Hindustan Hindi News
Thu, 16 Oct 2025 09:40 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के रजोला गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया गया कि करीब 150 परिवारों के 60 लोगों को उल्टी-दस्त की भी शिकायत थी। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंसानों के अलावा कुएं के पानी ने पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाया है। कुएं में 4 कबूतर भी मृत पाए गए हैं। सभी को पानी पीने के बाद उल्टी और दस्त शुरू हो गए थे, हालांकि राहत की बात है कि सभी खतरे से बाहर हैं।

छिंदवाड़ा के एसडीएम (उप-मंडल मजिस्ट्रेट), हेमकरन धुर्वे ने बताया कि हमने 150 परिवारों की जांच की थी। इन 150 परिवारों में से 60 लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित पाए गए। हमने कुएं से पानी के नमूने लिए और पाया कि वे दूषित थे। कुएं में चार कबूतर भी मरे हुए पाए गए थे। आज 120 मरीजों को दवा दी गई है। हमारा चिकित्सा शिविर (मेडिकल कैंप) अगले 2 से 3 दिनों तक यहीं लगा रहेगा। किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। ग्राम पंचायत पर लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाएगी।