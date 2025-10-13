हाथ-सिर अलग, कुत्ते नोच रहे थे; कचरे के ढेर में मिला मासूम का शव, MP में शर्मनाक घटना

शव की हालत देख किसी को भी हैरानी हो जाएगी। बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में था। पुलिस ने बताया कि आवारा कुत्तों ने बच्चे का सिर और एक हाथ नोचकर अलग कर दिया था। स्थानीय निवासियों ने कुत्तों को कचरे के ढेर पर भौंकते और खरोंचते हुए देखा गया।

किसी के यहां बेटा या बेटी होने पर पूरा घर खुशियों से भर जाता है, मिठाई बांटी जाती है, बधाई दी जाती है और उत्सव भी होता है। इससे इतर देश में ऐसे भी लोग हैं जो जन्म लिए बच्चे को बोझ मानते हैं, उसे या तो अस्पताल में छोड़ देते हैं या किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही केस सामने आया है। छिंदवाड़ में वर्मन की जमीन इलाके में कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है। शव की हालत देख किसी को भी हैरानी हो जाएगी। बच्चे का शव क्षत-विक्षत हालत में था। पुलिस ने बताया कि आवारा कुत्तों ने बच्चे का सिर और एक हाथ नोचकर अलग कर दिया था।

यह घटना उस समय सामने आई है जब कुछ ही हफ्ते पहले छिंदवाड़ा के एक जंगल में तीन दिन के एक बच्चे को दफनाया हुआ पाया गया था। कथित तौर पर, उसके पिता ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें सरकार की दो-बच्चों की नीति के कारण अपनी नौकरी खोने का डर था। उस नवजात की जान बच गई थी क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने उसके रोने की आवाज सुनी और उसे उस जगह से जिंदा बाहर निकाल लिया जहां उसे दफनाया गया था।