डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड,कफ सिरप मौत मामले में मोहन यादव का ऐक्शन

छिंदवाड़ा में एक दर्जन से अधिक बच्चों की जहरीली कफ सिरप से हुई मौत मामले पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्टा,छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा सहित जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सोमवार को CM डॉ मोहन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा के परासिया दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिल कर सांत्वना भी दी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुचे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री सहित जिम्मेदारों से इस्तीफे की मांग की है।

छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 33 दिनों में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है,जबकि पूरे छिंदवाड़ा जिले में यह आंकड़ा 14 पहुंच गया है। सभी बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पहले ही परासिया के डॉ.प्रवीण सोनी और तमिलनाडु की श्रेशन फार्मा स्युटिकल कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करा चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव परासिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम इस दौरान एक बच्चे अदनान के घर पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने मध्यप्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा में कफ सिरप से शिशुओं की मृत्यु के संबंध में निरंतर एक्शन लिए जा रहे हैं। परासिया में संचालित "अपना मेडिकल स्टोर्स" का लाइसेंस निरस्त किया गया है। अपना मेडिकल स्टोर की संचालिका ज्योति सोनी हैं। जिला छिंदवाड़ा ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी किया लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश दिया है।

बच्चों की मौत, अब सियासत छिंदवाड़ा के परासिया में अब तक हुई बच्चों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कथित तौर पर एक ही कफ सिरप से हुई इन मौतों को लेकर सोमवार को सियासत गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे परासिया पहुंचे ओर WCL ऑफिस में परिवारों से एक एक कार मुलाकात की और दुख जताया और घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुंह पर लगी बच्चों के मौत की कालिख पोंछने आए थे। उन्होंने बच्चों की मौत पर कार्रवाई के रवैये को लेकर कहा कि सरकार है या सर्कस।

अब तक हुई ये कार्रवाई घटना के बाद 4 अक्टूबर रात 10 बजे बीएमओ डॉ. अंकित सल्लाम ने परासिया थाने में डॉ. प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मा स्युटिकल कंपनी (कांचीपुरम, तमिलनाडु) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 5 अक्टूबर रात 1.30 बजे छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को मध्यप्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड कर दिया।

जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 33 दिनों में 14 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री,कमिश्नर सहित ड्रग कंट्रोलर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर से मुलाकात के बाद कांग्रेस की ओर से आयोजित अनशन कार्यक्रम में शामिल हुए।