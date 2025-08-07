mp chandla jungle pig hunting meat distribution video goes viral accused related to minister Dileep ahirwar MP में जंगली सुअर के शिकार का वीडियो वायरल, वन मंत्री के करीबी पर लगे आरोप, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp chandla jungle pig hunting meat distribution video goes viral accused related to minister Dileep ahirwar

MP में जंगली सुअर के शिकार का वीडियो वायरल, वन मंत्री के करीबी पर लगे आरोप

वीडियो कथित तौर पर जंगली सुअर का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स भाजपा समर्थित सुनील अहिरवार है, जो जनपद सदस्य भी है और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का नजदीकी है। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने जंगली सुअर का कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार किया और बाद में उसके मांस को आपस में बांट लिया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, चंदलाThu, 7 Aug 2025 03:11 PM
MP में जंगली सुअर के शिकार का वीडियो वायरल, वन मंत्री के करीबी पर लगे आरोप

मध्य प्रदेश के चंदला विधानसभा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक जंगली जानवर को लाद कर ले जा रहे हैं और उसके बाद उसके मांस को आपस में बांटते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो कथित तौर पर जंगली सुअर का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स भाजपा समर्थित सुनील अहिरवार है, जो जनपद सदस्य भी है और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का नजदीकी है। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने जंगली सुअर का कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार किया और बाद में उसके मांस को आपस में बांट लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया आनंद आनंद में वन विभाग की टीम मारे गए जानवर के अवशेष एकत्र कर फॉरेंसिक लैब में भेज कर जांच करने की बात कह रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक जंगली सुअर था जिसका शिकार किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के क्षेत्र में ही वन्य जीव सुरक्षित नहीं हैं? इस मामले में जब छतरपुर जिले के डीएफओ सर्वेस सोनवानी से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। हमारी एक टीम मौके पर पहुंची है जानवर की बालों एवं अन्य अवशेषों को जप्त कर लिया गया है और उन्हें लैब भेज दिया गया है जांच के बाद अगर यह बात सिद्ध होती है कि यह अवशेष जंगली सुअर की है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी|

फिलहाल मामला सुर्खियों में है और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संबंधित मामले में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री से बात करने की कोशिश। एक के बाद एक कई फोन लगाए लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई उत्तर नहीं दिया। सोशल मिडिया पर वीडियो में दिखाई दे रहे सुनील अहिरवार के मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ कई फोटो भी सोशल मिडिया पर वायरल हैं।

