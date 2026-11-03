MP में बाबा बनकर रह रहा था गांजा तस्कर, 21 साल फरार रहने के बाद पुलिस ने दबोचा
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्यदेव उर्फ सर्वेश उर्फ बजरंगदास बाबा के रूप में हुई है। वह भिंड जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के गांव बिरखड़ी का रहने वाला है।
मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी के मामले में पिछले 21 साल से फरार आरोपी पुलिस से बचने के लिए बाबा बनकर आश्रम में रह रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर गुना जिले के आरोन क्षेत्र के गांव नोहर स्थित एक आश्रम में ठिकाना बना लिया था। पुलिस को उसकी लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची, लेकिन उस समय आश्रम में भंडारा चल रहा था और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पुलिस को देखते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दी। ऐसे में पुलिस ने धैर्य दिखाया और सही मौके का इंतजार किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्यदेव उर्फ सर्वेश उर्फ बजरंगदास बाबा के रूप में हुई है। वह भिंड जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के गांव बिरखड़ी का रहने वाला है।
सुनवाई के दौरान हुआ था फरार
मेहगांव पुलिस ने 26 अगस्त 2002 को आरोपी को गोरमी तिराहे से गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान फरार हो गया। इसके बाद वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। लगातार अनुपस्थित रहने परकोर्ट ने 7 जून 2005 को उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया था।स्थायी वारंट जारी होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा।लंबे समय से फरार आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। तकनीकी मदद से पता चला कि आरोपी गुना जिले के आरोन क्षेत्र के गांव नोहर स्थित एक आश्रम में रह रहा है।सूचना की पुष्टि के बाद 2 नवंबर को मेहगांव पुलिस की टीम बजरंगगढ़ थाना पुलिस की मदद से आश्रम पहुंची।
पुलिस को देख लोगों ने की घेराबंदी
उस समय आश्रम में भंडारा चल रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दी, जिससे गिरफ्तारी के दौरान स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई।आश्रम में मौजूद लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। टीम ने धैर्य बनाए रखा और स्थिति को संभालते हुए सही मौके का इंतजार किया।
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सत्यदेव उर्फ सर्वेश उर्फ बजरंगदास बाबा को गिरफ्तार कर लिया। 21 साल से फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। आरोपी के खिलाफ गांजा तस्करी के मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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