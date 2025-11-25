Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp cabinet nod proposal to direct elections for nagar parishad and nagar palika chairpersons
एमपी में जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष, कैबिनेट से विधेयक मंजूर

एमपी में जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष, कैबिनेट से विधेयक मंजूर

संक्षेप:

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने के संबंध में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Tue, 25 Nov 2025 09:42 PMKrishna Bihari Singh एएनआई, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने के संबंध में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विधेयक में जनता को सीधे मतदान के जरिए नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने का प्रविधान किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अविश्वास होने की दशा में निर्वाचित अध्यक्ष को राइट टू रिकाल के तहत हटाया भी जा सकेगा। बता दें कि 1999 से 2014 तक मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव सीधे वोटर्स से कराए जाते थे। मेयर का चुनाव भी वोटर्स द्वारा डायरेक्ट सिस्टम से कराया जाता रहा है। साल 2022 में इन पदों के लिए चुनाव वार्डों के चुने हुए काउंसलर की ओर से इनडायरेक्ट सिस्टम से इन पदों पर चुनाव हुए।

कैबिनेट ने एक और अहम फैसले में हॉकफोर्स बालाघाट के स्वर्गीय इंस्पेक्टर (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आशीष शर्मा 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया।

दिवंगत इंस्पेक्टर आशीष शर्मा राज्य के तेजतर्रार और काबिल अधिकारियों में गिने जाते थे। उन्हें राष्ट्रपति ने दो बार गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया था। उनको साल 2021 में मुख्यमंत्री ने इंटरनल सर्विस मेडल और 2023 में डिफिकल्टी सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया था। साल 2023 में राज्य सरकार ने उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था।

बता दें कि 19 नवंबर की सुबह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बोरतालाब पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में डोंगरगढ़ के पास घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बल के जवानों को लीड कर रहे थे। टीम की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई जिसमें उन्हें गोलियां लगीं। उनको तुरंत डोंगरगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|