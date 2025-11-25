एमपी में जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष, कैबिनेट से विधेयक मंजूर

संक्षेप: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने के संबंध में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने के संबंध में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विधेयक में जनता को सीधे मतदान के जरिए नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने का प्रविधान किया गया है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अविश्वास होने की दशा में निर्वाचित अध्यक्ष को राइट टू रिकाल के तहत हटाया भी जा सकेगा। बता दें कि 1999 से 2014 तक मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव सीधे वोटर्स से कराए जाते थे। मेयर का चुनाव भी वोटर्स द्वारा डायरेक्ट सिस्टम से कराया जाता रहा है। साल 2022 में इन पदों के लिए चुनाव वार्डों के चुने हुए काउंसलर की ओर से इनडायरेक्ट सिस्टम से इन पदों पर चुनाव हुए।

कैबिनेट ने एक और अहम फैसले में हॉकफोर्स बालाघाट के स्वर्गीय इंस्पेक्टर (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आशीष शर्मा 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया।

दिवंगत इंस्पेक्टर आशीष शर्मा राज्य के तेजतर्रार और काबिल अधिकारियों में गिने जाते थे। उन्हें राष्ट्रपति ने दो बार गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया था। उनको साल 2021 में मुख्यमंत्री ने इंटरनल सर्विस मेडल और 2023 में डिफिकल्टी सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया था। साल 2023 में राज्य सरकार ने उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था।