MP में व्यापार मेले के लिए टैक्स में छूट, 3 सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी; शिक्षकों को भी मिली गुड न्यूज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान तीन सिंचाई परियोजनाओं को मंजरी देने के अलावा नई आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दे दी। वहीं मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूरी दी, जिसके जरिए 8 हजार रोजगार का सृजन होने की संभावना है।

व्यापार मेले के दौरान मोटरयान टैक्स में मिलेगी छूट मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी। इसके अलावा आज हुई बैठक की सबसे खास बात यह थी कि यह पेपरलेस ई-कैबिनेट थी। यानी भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने किसी भी पेपर या फाइल का इस्तेमाल नहीं किया, इस दौरान उन्होंने अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया। कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बिक्री कर पर मोटरयान कर (RTO टैक्स) में 50% की छूट देने को लेकर भी स्वीकृति भी दे दी।

तीन सिंचाई परियोजनाओं से 20 हजार किसानों को लाभ बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनसे लगभग 20 हजार किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा सिंचाई विस्तारीकरण परियोजना के लिए 396.21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इससे 26 गांवों की 11040 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। इसके अलावा रायसेन जिले की सुल्तानपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 115.99 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे 20 गांवों की 5700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। वहीं तीसरी परियोजना के रूप में रायसेन जिले में ही बादना सिंचाई परियोजना को 386.22 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे 36 गांवों की 15 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी।

शिक्षकों को भी कैबिनेट ने सुनाई खुशखबरी राज्य कैबिनेट ने शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की भी स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लिए दी गई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध होगा, इसमें 322.34 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय आएगा। उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरा फैसला है। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना लगभग 1133.67 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सांदीपनि विद्यालय योजना अंतर्गत दूसरे चरण में 200 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान प्रति विद्यालय लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए और कुल लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 275 विद्यालयों की स्थापना हुई थी, द्वितीय चरण में अब 200 विद्यालय बनाए जाएंगे।