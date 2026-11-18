MP में डैम किनारे मोहन कैबिनेट की बैठक, मालवा के कई जिलों को मिली बड़ी सौगात; बनेंगे करोड़ों के पार्क
बैठक में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना को स्वीकृति दी।
मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में राज्य भर में कई औद्योगिक पार्कों के विकास को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य हजारों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और रोजगार के लाखों अवसर पैदा करना है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के विकास के लिए कई परियोजनाओं और 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय आवंटन को भी मंजूरी दी। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने 'MSME लिमिटेड' के गठन को लेकर भी स्वीकृति दे दी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि कैबिनेट ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एक 'एग्रो पार्क' विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपए का निवेश आने और 14,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मंदसौर में बनेगा केमिकल पार्क
बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की 'भव्य' (BHAVYA) योजना के तहत मंदसौर के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ क्षेत्र में एक 'केमिकल पार्क' स्थापित करने को भी मंजूरी दी। इस परियोजना से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
MP MSME लिमिटेड के गठन को मंजूरी
इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने 'MP MSME लिमिटेड' के गठन को मंजूरी दी, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। साथ ही, कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़ी बुनियादी ढांचा विकास योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 1,507 करोड़ रुपए है।
रतलाम में बनेगा 'बायो-फार्मा पार्क'
इसी तरह इस बैठक में रतलाम में 453 हेक्टेयर भूमि पर एक 'बायो-फार्मा पार्क' स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। इससे लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और करीब 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
धार में विकसित होगा टेक्सटाइल पार्क
कैबिनेट ने धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में टेक्सटाइल (कपड़ा) और उससे जुड़े उद्योगों के लिए एक पार्क विकसित करने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस परियोजना से 6,150 करोड़ रुपए का निवेश आने और 35,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
उज्जैन में बनेगा डीप-टेक रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क
इसके अलावा, कैबिनेट ने उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर 237 करोड़ रुपए की लागत से एक 'डीप-टेक रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क' स्थापित करने को भी मंजूरी दी। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और उभरती हुई नई तकनीकों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
ग्वालियर में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे चरण को मंजूरी
ग्वालियर के SADA (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) क्षेत्र में टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसमें तलपुरा और कुलैथ की 182.289 हेक्टेयर जमीन शामिल है। कैबिनेट ने पांढुर्णा में एक मल्टी-प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को भी स्वीकृति दी।
ओंकारेश्वर में सोलर प्रोजेक्ट की दूसरी स्टेज को मंजूरी
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत 800 MW का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और 200 MW का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
उज्जैन में 'फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर' की स्थापना को भी मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने उज्जैन के नौलखी रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में 210 हेक्टेयर में फैले एक 'फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर' की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 855 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से लगभग 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि को 321.94 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपए भी कर दिए।
बैठक से पहले सीएम ने की 'मां चंबल' की पूजा-अर्चना
वहीं मंदसौर स्थित गांधीसागर जलाशय के तट पर हुई इस विशेष कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पूरे विधि-विधान से 'मां चंबल' की पूजा-अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की मंगलकामना की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गांधीसागर इको-टूरिज्म परियोजना पर 40.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 प्रोजेक्ट्स का भूमिपूजन भी किया। साथ ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ डैम में क्रूज की सवारी का आनंद भी लिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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