MP के बुरहानपुर में लड़ाई के बीच पति बना हैवान, डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जला डाला

ग्रामीणों के अनुसार बीते दो-तीन दिनों से लगातार दोनों के बीच पारिवारिक विवाद जारी था। वहीं मंगलवार सुबह भी पति अरुण और पत्नी ज्योति के बीच कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने खतरनाक कदम उठाते हुए ज्योति पर डीजल डालकर आग लगा दी।

Dec 30, 2025 02:32 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
मध्यप्रदेश के बुराहनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक कलह के बीच हैवान बने एक पति ने अपनी पत्नी पर डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना में महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई तो वहीं इस दौरान महिला की जान बचाने बीच बचाव कर रही उसकी भाभी को भी आरोपी ने जलाने का प्रयास किया। हालांकि उसे किसी तरह बचा लिया गया। इधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मां की मौत और पिता के फरार हो जाने के बाद से ही दंपति की दो मासूम बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामला दर्ज कर शव का पीएम कराया गया है ।

ग्रामीणों के अनुसार बीते दो-तीन दिनों से लगातार दोनों के बीच पारिवारिक विवाद जारी था। वहीं मंगलवार सुबह भी पति अरुण और पत्नी ज्योति के बीच कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने खतरनाक कदम उठाते हुए ज्योति पर डीजल डालकर आग लगा दी। आग की चपेट में आने से ज्योति बुरी तरह झुलस गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई ।

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया था। आरोपी अरुण की भाभी ने जब साहस दिखाते हुए ज्योति को बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उन्हें भी आग के हवाले करने की कोशिश की हालांकि, इस दौरान भाभी की बेटी ने आगे बढ़कर अपनी मां को खींच लिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी से बच गई लेकिन इस दौरान ज्योति को नहीं बचाया जा सका और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलते ही लालबाग थाना पुलिस भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया ।

घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं शव का पंचनामा कर परिजन को सौंप दिया गया। इधर इस दर्दनाक घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है और मृतका की दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां की मौत और पिता के फरार होने से दोनों बच्चियां सदमे में हैं।

वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी पति अरुण घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी ने डीजल डालकर पत्नी को आग के हवाले किया है । घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है, और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट : निशात मोहम्मद सिद्दीकी

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
