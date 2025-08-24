बुरहानपुर में गणेश प्रतिमा ले जाते वक्त हादसा, मूर्ति पलटने से युवक की मौत, फूटा गुस्सा
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़े और गंभीर रूप से घायल हुए शशांक को किसी तरह बाहर निकाल कर पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां कुछ देर के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया।
मध्यप्रदेश के बुराहनपुर शहर में देर रात गणेश प्रतिमा ले जा रहे एक युवक की प्रतिमा के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खंडवा के हाटकेश्वर गणेश मंडल से आए युवक गणेश प्रतिमा को लालबाग रोड से लेकर जा रहे थे। इस दौरान करीब 15 फिट ऊंची प्रतिमा को सड़क के गड्ढों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रॉन्ग साइड से लेकर जाया जा रहा था। तभी तुलसी मॉल के पास सड़क में एक तरफ ढलान होने से भारी भरकम प्रतिमा पलट गई। दरअसल ढलान वाले हिस्से में ही प्रतिमा के तखत वाला हिस्सा था, जो की काफी भारी था । जिससे प्रतिमा असंतुलित हुई और गिर गई । इस दौरान प्रतिमा के साथ चल रहा खंडवा के नाई आवार क्षेत्र का युवक शशांक पिता प्रदीप जोशी उसके नीचे दब गया ।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़े और गंभीर रूप से घायल हुए शशांक को किसी तरह बाहर निकाल कर पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां कुछ देर के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं शशांक के साथ आया उसकी साथी रोहित अस्पताल में उसकी मौत की खबर सुन बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे भी इलाज के लिए वहीं भर्ती करना पड़ा। इधर घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को आमजन के सहयोग से रास्ते से प्रतिमा हटाने के प्रयास करने पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद खंडित हुई प्रतिमा को जेसीबी और क्रेन की मदद से उठा कर ट्राली में रखा गया । जिसके बाद उसका विसर्जन करवा दिया गया ।
10 फिट की अनुमति लेकिन प्रतिमा थी 15 फिट
बता दें कि, अभी 4 दिन पहले ही शहर के इच्छापुर मार्ग पर भी इसी तरह से सड़क के गड्ढों के चलते असंतुलित होकर एक और प्रतिमा गिरकर खंडित हुई थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने सड़कों के गड्ढे भरने की कवायद शुरू करवाई थी तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने पहले ही सभी मूर्ति निर्माताओं को 10 फीट से ऊंची प्रतिमा निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके करीब 15 फिट ऊंची प्रतिमा बनाई गई, जिसे मार्ग से निकालने में हो रही परेशानियों के चलते यह हादसा हुआ। अब खराब सड़कों को लेकर जिम्मेदारों और तय सीमा से ऊंची प्रतिमा निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है ।
बुराहनपुर के लिए यह काला दिन
इधर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि इस हादसे के लिए भाजपा नेता और प्रशासन जिम्मेदार है। ये लोग सड़क चोर हैं। यह दूसरी घटना है। हम सनातन धर्म की तो बात करते हैं, और गणपति बप्पा का त्योहार सामने है। ऐसे में इस तरह की घटना के लिए भाजपा की सरकार, महापौर और कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस घटना में एक युवक आकस्मिक काल के गाल में समाया है और यह गणपति बप्पा की मूर्ति ले जाते समय मूर्ति गिरने से उसमें दबने के चलते हुआ है, तो इससे बड़ा काला दिन बुरहानपुर के लिए और कुछ नहीं हो सकता।