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जिस बेटी की हत्या के आरोप में बाप-भाई गए जेल, वो जिंदा लौट आई; एमपी में गजब हो गया!

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
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जिस बेटी को मृत मानकर पुलिस ने उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया… अब वही बेटी जिंदा सामने आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस की इस बड़ी लापरवाही के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना पुख्ता पहचान और डीएनए जांच के किसी को हत्यारा कैसे घोषित कर दिया गया?

जिस बेटी की हत्या के आरोप में बाप-भाई गए जेल, वो जिंदा लौट आई; एमपी में गजब हो गया!

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बेटी को मृत मानकर पुलिस ने उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया… अब वही बेटी जिंदा सामने आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस की इस बड़ी लापरवाही के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना पुख्ता पहचान और डीएनए जांच के किसी को हत्यारा कैसे घोषित कर दिया गया?

मामला मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव का है। यहां रहने वाली शिवानी कलमेकर अप्रैल महीने में अरुण नामक युवक के साथ लापता हो गई थी। परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक सिर कटी और जली हुई अज्ञात युवती की लाश मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए उस शव को शिवानी मान लिया और बिना डीएनए जांच या ठोस सबूत के हत्या का मामला दर्ज कर दिया।

हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने शिवानी के पिता बापूराम कलमेकर और भाई अजय को ही हत्या का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया और दोनों को बुलढाणा जेल भेज दिया, लेकिन अब इस कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिस युवती को कागजों में मृत घोषित किया गया था… वही शिवानी जिंदा सामने आ गई। शिवानी अरुण नामक युवक के साथ पुलिस के सामने पेश हुई और उसने साफ कहा कि उसके पिता और भाई निर्दोष हैं।

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अब सवाल यह है कि जब बेटी जिंदा थी तो पुलिस ने किस आधार पर पिता और भाई को हत्यारा बना दिया? आखिर बिना पहचान सुनिश्चित किए किसी परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया? खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने भी पुष्टि की है कि गुमशुदा युवती जीवित मिल गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं… बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही की तस्वीर है, जहां अंदाजों के आधार पर इंसाफ बांटा जा रहा है, शिवानी का कहना है कि“मैं जिंदा हूं… मेरे पिताजी और भाई ने कुछ नहीं किया। उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया है। मैं चाहती हूं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।”

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शिवानी के जिंदा मिलने के बाद अब स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए,“गुमशुदा युवती को दस्तियाब कर लिया गया है। वह जीवित है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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