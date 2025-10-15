Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp burhanpur anti encroachment drive 14 religious structures and trees uprooted heavy police forces deployed

ट्रैफिक में बन रहे थे बाधा, 14 धार्मिक इमारतों को हटाने पहुंचा प्रशासन, भारी फोर्स

Wed, 15 Oct 2025 04:51 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान शहर के शिकारपुरा थाना से लेकर गणपति नाका थाना तक यह अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान की शुरुआत शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापूर्ण नेशनल हाईवे से की गई। इस दौरान करीब 14 धार्मिक स्थलों के साथ ही कुछ पेड़ भी अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किए गए, जो यातायात में बाधक बन रहे थे। हालांकि इन सभी धर्मिक स्थलों को लेकर संबंधित पक्षों और जनप्रतिनिधियों को पहले ही विश्वास में लेने के बाद यह अभियान शुरू किया गया। बावजूद इसके सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल जिला प्रशासन ने तैनात कर रखा था। साथ ही कार्रवाई के दौरान बुरहानपुर कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एएसपी सहित जिला प्रशासन और पुलिस के बड़े अफसर मौजूद रहे।

पहले ही कर ली गई थी सुनवाई

इस मामले में बुरहानपुर एडीएम वीर सिंह चौहान ने बताया कि शिकारपुरा थाना से लेकर गणपति नाका थाना तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान रास्ते में आने वाले जितने भी पेड़ या धार्मिक स्थल रोड में बाधक बन रहे थे, उन्हें प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि और आम जनता के सहयोग से हटाया गया। यह कार्रवाई पूरी होने तक जारी रहेगी और इसको लेकर पहले से ही विधिवत सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए अब इसे अंजाम दिया जा रहा है, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से जारी है ।

500 पुलिसकर्मियों के सहयोग से कार्रवाई हुई

बुरहानपुर एएसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया कि अभी शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रशासन के साथ पुलिस का बल भी लगा हुआ है। इस कार्रवाई में 200 के करीब बल जिले का था और 300 के करीब आसपास के जिलों से फोर्स बुलाया गया था। इस तरह से कुल 500 पुलिसकर्मियों के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को सुरक्षापूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें शहरवासियों ने पूरी तरह से सहयोग किया है, और इस दौरान कुछ पेड़ और कई सारे धार्मिक स्थल भी हटाए गए हैं, जिन्हें पहले से ही चिन्हित कर दिया गया था। हालांकि पहले ही सभी लोगों से बातचीत कर ली गई थी और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है।

रिपोर्ट- निशात मोहम्मद सिद्दीकी