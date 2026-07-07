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शादी का दबाव बना रही नाबालिग की हत्या, राजस्थान में मिला कंकाल; MP में खौफनाक कांड

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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हत्या तीन महीने पहले की गई। पुलिस को आरोपी  पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब जाकर पुरे मामले का खुलासा हुआ। 

शादी का दबाव बना रही नाबालिग की हत्या, राजस्थान में मिला कंकाल; MP में खौफनाक कांड

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से प्रेम प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।यहां शादी का दबाव बना रही 16 साल नाबालिग किशोरी की उसके प्रेमी ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को राजस्थान के दौसा जिले में रेलवे ट्रैक के पास बने एक गहरे टैंक में दफना दिया। करीब तीन महीने बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मानव कंकाल बरामद किया है। अब कंकाल की पहचान की पुष्टि डीएनए जांच के जरिए की जाएगी।

यह मामला मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र का है। 28 मार्च कोलड़ती के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस का शक लड़की के प्रेमी पर गया। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया और हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी।

बहाने से राजस्थान ले जाकर हत्या

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी इससे बचना चाहता था। इसी वजह से उसने कथित तौर पर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी किशोरी को बहाने से राजस्थान के दौसा ले गया। वहां सुनसान इलाके में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक के पास बने करीब चार फीट गहरे टैंक में दफना दिया, ताकि किसी को वारदात की भनक न लगे।

बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद आसपास के लोगों को बदबू भी आई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक के पास अक्सर पशुओं के अवशेष मिलने के कारण लोगों ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से यह वारदात लंबे समय तक छिपी रही।

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शादी करने वापस गांव लौटा था आरोपी

करीब तीन महीने बाद आरोपी अपने गांव शादी करने लौटा।पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर मुरैना पुलिस राजस्थान पहुंची। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई कराई गई, जहां से मानव कंकाल बरामद हुआ।कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही बरामद अवशेषों की अंतिम पहचान की आधिकारिक पुष्टि होगी।

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पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक सबूत, डीएनए रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सबूत जुटा रही है, ताकि अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की जा सके और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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