शादी का दबाव बना रही नाबालिग की हत्या, राजस्थान में मिला कंकाल; MP में खौफनाक कांड
हत्या तीन महीने पहले की गई। पुलिस को आरोपी पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब जाकर पुरे मामले का खुलासा हुआ।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से प्रेम प्रसंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।यहां शादी का दबाव बना रही 16 साल नाबालिग किशोरी की उसके प्रेमी ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को राजस्थान के दौसा जिले में रेलवे ट्रैक के पास बने एक गहरे टैंक में दफना दिया। करीब तीन महीने बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मानव कंकाल बरामद किया है। अब कंकाल की पहचान की पुष्टि डीएनए जांच के जरिए की जाएगी।
यह मामला मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र का है। 28 मार्च कोलड़ती के लापता होने के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस का शक लड़की के प्रेमी पर गया। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया और हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी।
बहाने से राजस्थान ले जाकर हत्या
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग आरोपी पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी इससे बचना चाहता था। इसी वजह से उसने कथित तौर पर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी किशोरी को बहाने से राजस्थान के दौसा ले गया। वहां सुनसान इलाके में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक के पास बने करीब चार फीट गहरे टैंक में दफना दिया, ताकि किसी को वारदात की भनक न लगे।
बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद आसपास के लोगों को बदबू भी आई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक के पास अक्सर पशुओं के अवशेष मिलने के कारण लोगों ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से यह वारदात लंबे समय तक छिपी रही।
शादी करने वापस गांव लौटा था आरोपी
करीब तीन महीने बाद आरोपी अपने गांव शादी करने लौटा।पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर मुरैना पुलिस राजस्थान पहुंची। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में खुदाई कराई गई, जहां से मानव कंकाल बरामद हुआ।कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही बरामद अवशेषों की अंतिम पहचान की आधिकारिक पुष्टि होगी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक सबूत, डीएनए रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सबूत जुटा रही है, ताकि अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की जा सके और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें