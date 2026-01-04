लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो कर दी हत्या, MP के विदिशा में खौफनाक कांड
मध्य प्रदेश के विदिशा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक लड़के को लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ गई। मृतक की पहचान 22 साल के शुभम चौबे उर्फ नंदू के तौर पर हुई है।
कुछ समय पहले उसने एक लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था और आरोपी 'चुन्नी' और उसके साथियों को टोका था। उस वक्त यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आरोपियों के मन में रंजिश बनी रही। आरोपियों ने इसका बदला शनिवार को लिया और चाकू मारकर शुभम की हत्या कर दी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात करीब 8 बजे, आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शुभम के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित घर पहुंचे। उन्होंने शुभम को घर से बाहर बुलाया और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन डर की वजह से कोई भी शुभम को बचाने आगे नहीं आया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल शुभम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है। आरोपियोंै को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।