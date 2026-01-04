Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Boy Stabbed To Dead after objecting Youth Harassing Woman
लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो कर दी हत्या, MP के विदिशा में खौफनाक कांड

लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो कर दी हत्या, MP के विदिशा में खौफनाक कांड

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के विदिशा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक लड़के को लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ गई। मृतक की पहचान 22 साल के शुभम चौबे उर्फ नंदू के तौर पर हुई है।

Jan 04, 2026 06:47 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के विदिशा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक लड़के को लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ गई। मृतक की पहचान 22 साल के शुभम चौबे उर्फ नंदू के तौर पर हुई है। शुभम पेशे से एसी (AC) रिपेयरिंग का काम करता था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुछ समय पहले उसने एक लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था और आरोपी 'चुन्नी' और उसके साथियों को टोका था। उस वक्त यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आरोपियों के मन में रंजिश बनी रही। आरोपियों ने इसका बदला शनिवार को लिया और चाकू मारकर शुभम की हत्या कर दी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की रात करीब 8 बजे, आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शुभम के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी स्थित घर पहुंचे। उन्होंने शुभम को घर से बाहर बुलाया और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन डर की वजह से कोई भी शुभम को बचाने आगे नहीं आया। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल शुभम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है। आरोपियोंै को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|