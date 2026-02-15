साइकिल न मिलने से नाराज था लड़का, घर से निकला; फिर बनाई अपहरण की झूठी कहानी
मध्यप्रदेश के गुना में शुक्रवार से लापता 12 साल के लड़के को शनिवार सुबह बरामद किया गया, जिसके बाद उसने अपने अपहरण की कहानी सुनाई लेकिन पुलिस जांच में यह दावा झूठा निकला।
गुना नगर पुलिस अधीक्षक प्रियंका मिश्रा ने बताया कि सातवीं कक्षा का छात्र साइकिल न मिलने से अपने माता-पिता से नाराज था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को स्कूल में परीक्षा देने के बाद बच्चा घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शनिवार सुबह उसे बिलोनिया गांव के पास एक पुल के नीचे 'बेहोशी' की हालत में पाया गया।
अधिकारी ने कहा कि लड़के ने पुलिस को बताया कि स्कूल के बाहर कार सवार कुछ लोगों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया और बाद में उसे छोड़ दिया। हालांकि, उसके बयान में कई विरोधाभास पाए गए।
उन्होंने बताया कि बाद में उसने स्वीकार किया कि वह साइकिल न मिलने से नाराज होकर राजमार्ग के रास्ते बिलोनिया गांव की ओर पैदल निकल गया था। थकावट के कारण वह पुल के नीचे सो गया। मिश्रा ने बताया कि बच्चे ने यह भी शिकायत की थी कि उसकी बहनों की इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं, जबकि उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि परामर्श के बाद बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें