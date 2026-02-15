Hindustan Hindi News
साइकिल न मिलने से नाराज था लड़का, घर से निकला; फिर बनाई अपहरण की झूठी कहानी

Feb 15, 2026 02:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुना, भाषा
मध्यप्रदेश के गुना में शुक्रवार से लापता 12 साल के लड़के को शनिवार सुबह बरामद किया गया, जिसके बाद उसने अपने अपहरण की कहानी सुनाई लेकिन पुलिस जांच में यह दावा झूठा निकला।

मध्यप्रदेश के गुना में शुक्रवार से लापता 12 साल के लड़के को शनिवार सुबह बरामद किया गया, जिसके बाद उसने अपने अपहरण की कहानी सुनाई लेकिन पुलिस जांच में यह दावा झूठा निकला।

गुना नगर पुलिस अधीक्षक प्रियंका मिश्रा ने बताया कि सातवीं कक्षा का छात्र साइकिल न मिलने से अपने माता-पिता से नाराज था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को स्कूल में परीक्षा देने के बाद बच्चा घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शनिवार सुबह उसे बिलोनिया गांव के पास एक पुल के नीचे 'बेहोशी' की हालत में पाया गया।

अधिकारी ने कहा कि लड़के ने पुलिस को बताया कि स्कूल के बाहर कार सवार कुछ लोगों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया और बाद में उसे छोड़ दिया। हालांकि, उसके बयान में कई विरोधाभास पाए गए।

उन्होंने बताया कि बाद में उसने स्वीकार किया कि वह साइकिल न मिलने से नाराज होकर राजमार्ग के रास्ते बिलोनिया गांव की ओर पैदल निकल गया था। थकावट के कारण वह पुल के नीचे सो गया। मिश्रा ने बताया कि बच्चे ने यह भी शिकायत की थी कि उसकी बहनों की इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं, जबकि उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि परामर्श के बाद बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

