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MP: कपल को जंगल में जाकर लड़की से गैंगरेप की कोशिश; पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, गुना
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मध्य प्रदेश के गुना में एक युवक और युवती को जंगल में ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले को महज 24 घंटों में सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

MP: कपल को जंगल में जाकर लड़की से गैंगरेप की कोशिश; पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी
गुना में गैंगरेप की कोशिश के आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के गुना जिले में लड़का-लड़की के साथ लूट और लड़की से गैंगरेप की कोशिश की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने शनिवार को प्रेबताया कि 31 जुलाई की रात झारखंड निवासी युवक और युवती हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन कर एनएफएल विजयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान धरनावदा थाना क्षेत्र के गंदेर गांव के पहले रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कुछ बदमाशों ने उनकी बाइक का पहिया पंक्चर होने का झांसा देकर उन्हें रोक लिया।

जंगल ले जाकर मारपीट और लूट

आरोप है कि बदमाश दोनों को जबरन सड़क किनारे जंगल में ले गए, जहां उनके अन्य साथी भी पहुंच गए। आरोपियों ने युवक और युवती के साथ मारपीट की, मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई।

घटना के दौरान एक राहगीर ने डायल-112 पर सूचना दे दी। पुलिस गाड़ी की आहट मिलते ही आरोपी युवती को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही धरनावदा थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने स्वयं जांच की कमान संभाली। एसडीओपी राघौगढ़ दीपा डोडवे के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया। कई पुलिस टीमों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और हाईवे, पेट्रोल पंप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार फील्ड ऑपरेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई।

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दो फरार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बबलू बंजारा, छोटू बंजारा, सरदार उर्फ करम सिंह बंजारा, महेंद्र बंजारा और दिनेश बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल सात आरोपी शामिल थे, जिनमें से दो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश की जा रही है। एसपी हितिका वासल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर गुना पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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