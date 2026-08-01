MP: कपल को जंगल में जाकर लड़की से गैंगरेप की कोशिश; पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी
मध्य प्रदेश के गुना में एक युवक और युवती को जंगल में ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले को महज 24 घंटों में सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के गुना जिले में लड़का-लड़की के साथ लूट और लड़की से गैंगरेप की कोशिश की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने शनिवार को प्रेबताया कि 31 जुलाई की रात झारखंड निवासी युवक और युवती हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन कर एनएफएल विजयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान धरनावदा थाना क्षेत्र के गंदेर गांव के पहले रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कुछ बदमाशों ने उनकी बाइक का पहिया पंक्चर होने का झांसा देकर उन्हें रोक लिया।
जंगल ले जाकर मारपीट और लूट
आरोप है कि बदमाश दोनों को जबरन सड़क किनारे जंगल में ले गए, जहां उनके अन्य साथी भी पहुंच गए। आरोपियों ने युवक और युवती के साथ मारपीट की, मोबाइल फोन, पर्स और अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई।
घटना के दौरान एक राहगीर ने डायल-112 पर सूचना दे दी। पुलिस गाड़ी की आहट मिलते ही आरोपी युवती को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही धरनावदा थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने स्वयं जांच की कमान संभाली। एसडीओपी राघौगढ़ दीपा डोडवे के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया। कई पुलिस टीमों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और हाईवे, पेट्रोल पंप और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार फील्ड ऑपरेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई।
दो फरार
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बबलू बंजारा, छोटू बंजारा, सरदार उर्फ करम सिंह बंजारा, महेंद्र बंजारा और दिनेश बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुल सात आरोपी शामिल थे, जिनमें से दो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार तलाश की जा रही है। एसपी हितिका वासल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर गुना पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है। फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें