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MP बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से निराश छात्रा फंदे से झूली, 12वीं के छात्र ने कनपटी पर गोली मारी

Apr 16, 2026 09:40 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम कुछ छात्रों के लिए निराशा लेकर आया। छिंदवाड़ा में 10वीं सानिया ने फेल होने पर फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं, 12वीं के ऋतिक ने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर दी।

MP बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से निराश छात्रा फंदे से झूली, 12वीं के छात्र ने कनपटी पर गोली मारी

मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने जहां कई छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाई, वहीं कुछ परिवारों के लिए यह दिन जिंदगी भर का दर्द बन गया। राज्य के दो अलग-अलग जिलों छिंदवाड़ा और मुरैना से हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं। रिजल्ट में असफलता के बाद दो छात्रों ने अपनी जान दे दी। छिंदवाड़ा में 10वीं की छात्रा सानिया तीन विषयों में फेल हो गई थी। उसने फांसी लगा ली। वहीं, मुरैना में 12वीं की परीक्षा में ऋतिक सभी विषयों में फेल से इतना आहत हुआ कि उसने कनपटी पर गोली मार जीवन लीला समाप्त कर दी।

पहली घटना छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र के मोहन नगर की है। यहां 17 वर्षीय सानिया कक्षा 10 की छात्रा थी, इन दिनों छुट्टियां बिताने अपने नाना-नानी के घर आई हुई थी। बुधवार को जैसे ही मध्य प्रदेश बोर्ड के नतीजे घोषित हुए, सानिया ने मोबाइल पर अपना रिजल्ट चेक किया। बताया जा रहा है कि वह तीन विषयों में फेल हो गई थी। यह जानकारी मिलते ही वह गहरे मानसिक तनाव में चली गई। परिवार के लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही सानिया बाथरूम में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।

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बाथरूम में फंदे से लटकी मिली सानिया

करीब आधे घंटे तक जब दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। सानिया फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सानिया के मामा के मुताबिक, वह रिजल्ट को लेकर पहले से ही चिंतित थी और असफलता का सामना नहीं कर पाई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं इलाके में भी शोक का माहौल है।

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सभी विषयों में फेल ऋतिक का दिल बैठा

दूसरी घटना मुरैना जिले से सामने आई, जहां 20 वर्षीय ऋतिक डंडोतिया ने कक्षा 12 के परिणाम के बाद आत्मघाती कदम उठा लिया। ऋतिक अंबाह क्षेत्र का रहने वाला था और उसके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार वह 12वीं की परीक्षा में सभी विषयों में असफल हो गया। खासतौर पर भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में फेल होने से वह बेहद निराश था।

कनपटी पर गोली मारी

बताया जा रहा है कि रिजल्ट देखने के बाद ऋतिक बिना कुछ बताए घर से निकल गया। वह स्कूटर से कोतवाल डैम पहुंचा और वहां सुनसान जगह पर देशी कट्टे से अपनी कनपटी पर गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब तक वहां पहुंची, तब तक ऋतिक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचित किया।

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पुलिस उपाधीक्षक विजय भदौरिया के अनुसार, मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परीक्षा में असफलता से आहत होकर ही ऋतिक ने यह कदम उठाया।

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