MP में चलती बाइक में धमाका, शख्स के पैरों के उड़े चीथड़े; भारी मात्रा में डेटोनेटर लेकर जाने की आशंका

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सीहोर में चलती बाइक में दमाका हो गया है। धमाका इतना भयानक था कि बाइक पर मौजूद शख्स के पैरों के चीथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक शख्स बाइक पर विस्फोटक लेकर जा रहा था।

मध्य प्रदेश के सीहोर में चलती बाइक में दमाका हो गया है। धमाका इतना भयानक था कि बाइक पर मौजूद शख्स के पैरों के चीथड़े उड़ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और गंभीर घायल युवक को देखकर ग्रामीणों ने ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही इछावर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।

शुरुआती जांच में डेटोनेटर होने की ही आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक कुए में ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर ले जा रहा था। विस्फोट के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर हादसे का सही कारण तलाश रही है।

सीहोर जिले के इछावर आष्टा रोड पर स्थित रामनगर गांव के पास चलती बाइक में ब्लास्ट हो गया। आसपास के राहगीर से मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान जमली निवासी सुखराम बरेला 30 वर्ष बताई जा रही है। युवक कुओं में ब्लास्टिंग का काम करता था और रविवार सुबह वह बाइक से भारी मात्रा में डेटोनेटर अपने साथ लेकर रामनगर जा रहा था।

सीहोर जिले के इछावर थाना प्रभारी पंकज वाडेकर ने कहा कि विस्फोटक की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। इस घटना के बाद अवैध विस्फोटक सामग्री के परिवहन और इस्तेमाल को लेकर मामले की गहन जांच जारी है।हादसे में मोटरसाइकिल भी पूरी तरह टूट-फूट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी घटनास्थल के आसपास कोई भी संदिग्ध या संवेदनशील वस्तु नहीं मिली है।

एसडीओपी रोशन जैन ने बताया कि घटना सुबह करीब 10 ओर 11 बजे के बीच की है,। युवक रामनगर में गिट्टी मशीन के पास पहुंचा ही था उसकी मोटरसाइकिल में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया, विस्फोट के कारण युवक के शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना स्थल के आस पास कोई संवेदन शील वस्तु नहीं मिली। घटना स्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को सूचना दी गई। एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जायेगा मौके पर मर्ग इंटिमेशन व पंचनामा की कार्यवाही की गई है,तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।