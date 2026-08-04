दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा का ऐक्शन, पूरी जिला इकाई कर दी भंग
पिछले विधान सभा चुनाव में दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने भाजपा प्रत्याशी और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7742 वोटों से मात दी थी। दो साल की सजा होने के कारण कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म हो गई थी और यह सीट खाली हो गई थी।
मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने कड़ा ऐक्शन लेते हुए दतिया जिलों की पूरी संगठनात्मक समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। चुनाव नतीजों की समीक्षा के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह निर्णय लिया।
इस बारे में जारी पार्टी के आदेश में बताया गया कि दतिया में सभी जिला पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी, मंडल इकाइयों, मोर्चों, सेलों (प्रकोष्टों), प्रकल्प, विभागों और अन्य संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जारी पत्र में दी गई यह जानकारी
दतिया जिला के भाजपा अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन की तरफ से जारी इस पत्र में बताया गया कि 'भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार तथा दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, जिला दतिया की वर्तमान संगठनात्मक संरचना तत्काल प्रभाव से भंग की जाती है। इसके फलस्वरूप जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों सहित समस्त जिला संगठन की वर्तमान संगठनात्मक इकाइयाँ तत्काल प्रभाव से पदमुक्त की जाती है।'
कांग्रेस प्रत्याशी को 6016 वोटों से मिली जीत
इससे पहले सोमवार को आए दतिया उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 मतों से हरा दिया। सिंह को 66,757 मत और तिवारी को 60,741 मत मिले। यहां आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रत्याशी दामोदर यादव 'मंडल' 22,527 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यह सीट 7742 वोटों से जीती थी। इस बार कांग्रेस की जीत का अंतर 1726 वोट से कम हो गया।
पिछले चुनाव में भी हुई थी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत
इससे पहले साल 2023 में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने भाजपा प्रत्याशी और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मात दी थी। लेकिन सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े प्रकरण में दो वर्ष की सजा होने के कारण कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म हो गई और यह सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव की नौबत आई।
नरोत्तम की जगह आशुतोष को टिकट देने से नाराज थे कार्यकर्ता
भाजपा ने उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था। जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करने के साथ ही चक्काजाम और तोड़फोड़ भी कर दी थी। जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे। हालांकि इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने खुद सामने आकर समर्थकों से तिवारी का समर्थन करने की अपील की थी और इस दौरान वे खुद भी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि तिवारी जिताने के लिए वे खुद हर घर के दरवाजे तक जाएंगे और वोट मांगेंगें। हालांकि इसके बाद भी भाजपा प्रत्याशी की हुई हार ने सबको चौंका दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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