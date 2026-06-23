MP भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा; सीएम यादव और शिवराज समेत इन नेताओं को मिली जगह, लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम नाम
कार्यसमिति के सदस्यों की घोषणा से पहले भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने वर्चुअल तरीके से संभाग प्रभारी, प्रदेश मोर्चा प्रभारी, प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर चर्चा की।
मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों और कार्यसमिति के स्थाई आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यसमिति के लिए 106 सदस्यीय सूची सोशल मीडिया पर जारी की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्वी सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह दी गई है। इसके अलावा खंडेलवाल ने कार्यसमिति के 41 सदस्यीय स्थाई आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट भी जारी की। प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची में बताया गया कि समस्त संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। खास बात यह है कि प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों की सूची के 106 सदस्यों में से 34 महिलाएं हैं और केवल 1 सदस्य ही मुस्लिम है। सूची में 82वें नंबर पर सुश्री बिलकिस जहां को जगह दी गई है।
उधर कार्यसमिति के सदस्यों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूची में शामिल सदस्यों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सभी नवनियुक्त सदस्यों को हार्दिक बधाई। हम सभी निश्चित रूप से समर्पण, कर्मण्यता और कौशल से संगठन को विस्तार और जनसेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंग
भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों के नाम...
1. डॉ. मोहन यादव
2. शिवराज सिंह चौहान
3. डॉ. वीरेन्द्र कुमार
4. ज्योतिरादित्य सिंधिया
5. जगदीश देवड़ा
6. राजेन्द्र शुक्ल
7. डी.डी. उइके
8. श्रीमती सावित्री ठाकुर
9. कैलाश विजयवर्गीय
10. प्रहलाद पटेल
11. राकेश सिंह
12. विष्णु दत्त शर्मा
13. फग्गन सिंह कुलस्ते
14. नरोत्तम मिश्रा
15. लाल सिंह आर्य
16. अरविंद भदौरिया
17. श्रीमती सम्पतियां उइके
18. कुंवर विजय शाह
19. इंदर सिंह परमार
20. उदय प्रताप सिंह
21. तुलसीराम सिलावट
22. एदल सिंह कंषाना
23. सुश्री निर्मला भूरिया
24. गोविन्द सिंह राजपूत
25. विश्वास सारंग
26. नारायण सिंह कुशवाह
27. चेतन्य कुमार काश्यप
28. भूपेन्द्र सिंह
29. श्रीमती कृष्णा गौर
30. श्रीमती संध्या राय
31. गणेश सिंह
32. श्रीमती हिमाद्री सिंह
33. सुश्री कविता पाटीदार
34. श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी
35. श्रीमती माया नारोलिया
36. बृजेन्द्र प्रताप सिंह
37. हरिशंकर खटीक
38. कमल पटेल
39. गजेन्द्र पटेल
40. रामेश्वर शर्मा
41. गिर्राज डण्डौतिया
42. ओ.पी.एस. भदौरिया
43. विपिन गोस्वामी
44. श्रीमती रक्षा सिरोनिया
45. अभय चौधरी
46. श्रीमती इमरती देवी
47. वीरेन्द्र जैन
48. नरेन्द्र बिरथरे
49. महेन्द्र सिंह सिसौदिया
50. हरिसिंह यादव
51. श्रीमती विनोद पंथी
52. श्रीमती ललिता यादव
53. श्रीमती ममता गुप्ता
54. गौरव तिवारी
55. श्रीमती मनीषा पाठक
56. के.पी. त्रिपाठी
57. अखण्ड प्रताप सिंह
58. मृगेन्द्र सिंह
59. सरदेन्दू तिवारी
60. श्रीमती रीति पाठक
61. कुंवर सिंह टेकाम
62. योगेश पाल गुप्ता
63. श्रीमती प्रेमवती खैरवार
64. गिरीश द्विवेदी
65. सुश्री मीना सिंह मांडवे
66. सुश्री ज्ञानवती
67. श्रीमती स्वाति गोडबोले
68. श्रीमती नन्दिनी मरावी
69. संजय पाठक
70. जसपाल अरोरा
71. ओमप्रकाश धुर्वे
73. श्रीमती नीता पटैरिया
74. वैभव पवार
75. श्रीमती वैशाली महाले
76. श्रीमती ज्योति डेहरिया
77. श्रीमती सविता दीवान
78. अखिलेश खण्डेलवाल
79. श्रीमती हेमलता कुम्भारे
80. जितेन्द्र कपूर
81. भगवानदास सबनानी
82. सुश्री बिलकिस जहां
83. सुमित पचौरी
84. रामपाल सिंह
85. श्याम सुदर शर्मा
86. रघुनाथ सिंह भाटी
87. दिलबर यादव
88. श्रीमती मालिनी गौड़
89. महावीर सिसौदिया
90. रमेश मेंदोला
91. जीतू जिराती
92. श्रीमती अंजू माखीजा
93. श्रीमती मुद्रा शास्त्री
94. सुश्री उषा ठाकुर
95. अमरदीप मौर्य
96. कल सिंह भावर
97. श्रीमती रंजना बघेल
98. देवेन्द्र वर्मा
99. श्रीमती अर्चना चिटनिस
100. भूपेन्द्र आर्य
101. वासु केसवानी
102. अशोक नायक
103. चिंतामणि राठौर
104. श्रीमती गायत्री राजे पंवार
105. राजेन्द्र पांडेय
106. ओमप्रकाश सखलेचा
इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के स्थाई आमंत्रित सदस्यों ने नामों की घोषणा भी कर दी। इस सूची में पार्टी के 41 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। जिनके नाम इस प्रकार हैं...
1. सत्यनारायण जटिया
2. श्रीमती सुमित्रा महाजन
3. विक्रम वर्मा
4. कृष्णमुरारी मोघे
5. कप्तान सिंह सोलंकी
6. माखन सिंह
7. सुरेश पचौरी
8. डॉ. सीताशरण शर्मा
9. गिरीश गौतम
10. गोपाल भार्गव
11. जयंत मलैया
12. सुश्री अनुसुईया उईके
13. दीपक सक्सेना
14. कैलाश सोनी
15. विवेकनारायण शेजवलकर
16. रघुनंदन शर्मा
17. उमाशंकर गुप्ता
18. सुश्री कुसुम मेहदेले
19. अजय विश्नोई
20. हिम्मत कोठारी
21. अनूप मिश्रा
22. गौरी शंकर बिसेन
23. डॉ. गौरीशंकर शेजवार
24. ढाल सिंह बिसेन
25. कैलाश चावला
26. भागीरथ प्रसाद
27. डॉ. जितेन्द्र जामदार
28. बाबू सिंह रघुवंशी
29. वेदप्रकाश शर्मा
30. तपन भौमिक
31. श्रीमती माया सिंह
32. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
33. नानाभाऊ माहोड़
34. श्रीमती सुधा जैन
35. श्रीमती कृष्णकांता तोमर
36. श्रीमती अलका जैन
37. जगदीश अग्रवाल
38. बिसाहूलाल सिंह
39. नागेन्द्र सिंह (नागौद)
40. मधु वर्मा
41. ज्ञान सिंह
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।