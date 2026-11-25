लाडली बहन के रुपयों से खूब अंडा, मुर्गा, मछली खाओ; लेकिन कमल को ही वोट दो; महिलाओं से बोले BJP विधायक
Bjp mla rajkumar karrahe viral video on Ladli Behna Yojana: भाजपा विधायक द्वारा लाड़ली बहन योजना के रुपयों से मुर्गा, मछली और अंडा खाने की नसीहत देने का वीडियो सामने आया है। यह बात मध्य प्रदेश के बालाघाट से विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा कही गई है।
Bjp mla rajkumar karrahe viral video on Ladli Behna Yojana: भाजपा विधायक द्वारा लाड़ली बहन योजना के रुपयों से मुर्गा, मछली और अंडा खाने की नसीहत देने का वीडियो सामने आया है। यह बात मध्य प्रदेश के बालाघाट से भाजपा विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा कही गई है। मांस खाने को तरजीह देने वाले इस वीडियो को एमपी कांग्रेस द्वारा भी शेयर किया गया है। वीडियो में भाजपा विधायक गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं। पीछे की सीट से उनकी वीडियो बनाई जा रही होती है।
खूब अंडा, मुर्गा, मछली खाओ; लेकिन कमल को ही वोट दो…
विधायक राजकुमार बाहर मौजूद महिलाओं से पूछते हैं- लाड़ली बहन योजना का पैसा मिलता है या नहीं। इस पर बाहर मौजूद महिलाओं-पुरुषों द्वारा आवाज आती है। मिलता है। इस पर विधायक कहते हैं- खूब अंडा खाओ, खूब मुर्गा खाओ, खूब मछली खाओ। इस पर पीछे मौजूद शख्स तेजी से हंसता भी है। इसके बाद विधायक राजकुमार फिर कहते हैं। इनको भी खिलाओ और बच्ची को भी खिलाओ। ठीक है। और कमल के फूल को ही वोट देना। इस पर महिला की तरफ से हां हां जैसी आवाज आती है। और फिर गाड़ी चल देती है। विधायक राजकुमार कर्राहे नमस्ते कहते हुए चले जाते हैं।
लाड़ली बहना क्या खायेगी क्या नहीं..अब ये भी भाजपाई तय करेंगे!
इस वीडियो को एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया- “लाड़ली बहना योजना के पैसों से अंडा खाओ मुर्गा खाओ और कमल का बटन दबाओ! बालाघाट के लॉजी से विधायक राजकुमार कर्राहे का ज्ञान सुनिये! लाड़ली बहना क्या खायेगी क्या नहीं..अब ये भी भाजपाई तय करेंगे!”
भाजपा विधायक की वीडियो पर क्या बोले एक्स यूजर
एमपी कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आईं। अनिल महाराज नामक यूजर ने लिखा- “वाह रे नेता जी! मांसाहारी बनाने की सलाह। कैसे सनातन धारी हैं?” रुपेश नामक एक अन्य एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "लाड़ली बहनाओं का ये सम्मान माना जाएगा या अपमान"
लाड़ली बहनों को हर महीने मिलते हैं 1500 रुपये
आपको बतातें चलें कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जून 2023 में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये और फिर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। 21 से 60 वर्ष तक की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत इसका लाभ उठा सकती हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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