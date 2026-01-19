Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp bhopal kalpana nagar ruckus female student and her friend beaten with rods belts after refused to pay parking fees
मदरसे के पास गाड़ी खड़ी की, छात्रा और दोस्त को रॉड-बेल्ट से पीटा, भोपाल में आधी रात बवाल

मदरसे के पास गाड़ी खड़ी की, छात्रा और दोस्त को रॉड-बेल्ट से पीटा, भोपाल में आधी रात बवाल

संक्षेप:

छात्रा का दावा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक दोस्त ने एक मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश की, जहां वे अक्सर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। उसके अनुसार, वहां एक ऑटो में बैठे कुछ पुरुषों ने पार्किंग पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर 1,000 रुपये की मांग की। 

Jan 19, 2026 03:08 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात कल्पना नगर इलाके में खूब बवाल कटा। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में लड़की ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की। यह घटना तब सामने आई जब छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर इस हमले के बारे में बताया। छात्रा का यह भी आरोप है कि हमले के दौरान उसके बाल तक नोंचे गए। छात्रा ने कुछ धर्म विशेष लोगों को इसमें शामिल बताया है। पीड़िता ने कहा कि मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ी और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उनकी मदद की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रॉड, बेल्ट से बेरहम मार, वजह बनी पार्किंग

छात्रा का दावा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक दोस्त ने एक मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश की, जहां वे अक्सर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। उसके अनुसार, वहां एक ऑटो में बैठे कुछ पुरुषों ने पार्किंग पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर 1,000 रुपये की मांग की, कहा कि हमें 1000 रुपये दो पार्टी करनी है, छात्रा के दोस्त ने मना कर दिया जिससे बहस बढ़ गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने इलाके से और भी लोगों को बुला लिया, जिसके बाद उसके दोस्तों पर रॉड, बेल्ट और अन्य चीजों से हमला किया गया। छात्रा ने आगे यह भी बताया कि मौके पर पहुंची महिलाओं ने भी उसके साथ मारपीट की, उसके बाल खींचे और बदतमीजी की।

पहली बार इतना असुरक्षित महसूस किया…

छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान, एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक नारा लगाया। उसने बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। खबरों के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की वजह से आई चोटों की पुष्टि हुई है। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छात्रा ने कहा कि वह 2019 से पढ़ाई के लिए घर से दूर रह रही है, लेकिन यह पहली बार था जब उसने खुद को असुरक्षित महसूस किया।

दूसरी ओर, इलाके के मुस्लिम समुदाय के निवासियों ने कहा कि यह घटना पार्किंग विवाद के कारण हुई थी और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही, उन्होंने इस हमले की निंदा की, विशेष रूप से एक महिला के साथ हुई हिंसा को उन्होंने अस्वीकार्य बताया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Viral Video
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|