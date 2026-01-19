मदरसे के पास गाड़ी खड़ी की, छात्रा और दोस्त को रॉड-बेल्ट से पीटा, भोपाल में आधी रात बवाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती रात कल्पना नगर इलाके में खूब बवाल कटा। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में लड़की ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की। यह घटना तब सामने आई जब छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर इस हमले के बारे में बताया। छात्रा का यह भी आरोप है कि हमले के दौरान उसके बाल तक नोंचे गए। छात्रा ने कुछ धर्म विशेष लोगों को इसमें शामिल बताया है। पीड़िता ने कहा कि मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ी और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उनकी मदद की।
रॉड, बेल्ट से बेरहम मार, वजह बनी पार्किंग
छात्रा का दावा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक दोस्त ने एक मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश की, जहां वे अक्सर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। उसके अनुसार, वहां एक ऑटो में बैठे कुछ पुरुषों ने पार्किंग पर आपत्ति जताई और कथित तौर पर 1,000 रुपये की मांग की, कहा कि हमें 1000 रुपये दो पार्टी करनी है, छात्रा के दोस्त ने मना कर दिया जिससे बहस बढ़ गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने इलाके से और भी लोगों को बुला लिया, जिसके बाद उसके दोस्तों पर रॉड, बेल्ट और अन्य चीजों से हमला किया गया। छात्रा ने आगे यह भी बताया कि मौके पर पहुंची महिलाओं ने भी उसके साथ मारपीट की, उसके बाल खींचे और बदतमीजी की।
पहली बार इतना असुरक्षित महसूस किया…
छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान, एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक नारा लगाया। उसने बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। खबरों के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की वजह से आई चोटों की पुष्टि हुई है। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छात्रा ने कहा कि वह 2019 से पढ़ाई के लिए घर से दूर रह रही है, लेकिन यह पहली बार था जब उसने खुद को असुरक्षित महसूस किया।
दूसरी ओर, इलाके के मुस्लिम समुदाय के निवासियों ने कहा कि यह घटना पार्किंग विवाद के कारण हुई थी और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही, उन्होंने इस हमले की निंदा की, विशेष रूप से एक महिला के साथ हुई हिंसा को उन्होंने अस्वीकार्य बताया।