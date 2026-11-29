MP की जेल में जेलर ने महिला प्रहरी का किया रेप, हत्या की धमकी देने का भी आरोप; FIR दर्ज
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित केंद्रीय जेल में तैनात एक प्रशासनिक जेलर के खिलाफ 58 वर्षीय महिला प्रहरी ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित केंद्रीय जेल में तैनात एक प्रशासनिक जेलर के खिलाफ 58 वर्षीय महिला प्रहरी ने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपी जेलर मगनू सिंह मरावी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
भोपाल जोन-4 के पुलिस उपायुक्त (DCP) आदर्श कांत शुक्ला ने रविवार को 'पीटीआई-वीडियो' को बताया कि महिला प्रहरी ने शुक्रवार रात गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वह जेल परिसर में रात्रि गश्त कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रशासनिक जेलर मगनू सिंह मरावी से हुई।
रात की गश्त के दौरान दुष्कर्म का आरोप
पुलिस के मुताबिक, महिला प्रहरी ने अपनी शिकायत में बताया कि मुलाकात के दौरान जेलर ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील बातें कीं। इसके बाद वह उसे जबरन शौचालय में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि घटना के बारे में किसी को बताने पर जेलर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
डीसीपी आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस ने जेल परिसर में पहुंचकर उस स्थान का निरीक्षण भी किया है, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी।
CCTV फुटेज और ड्यूटी रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस
पुलिस मामले की जांच के लिए जेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। घटना के समय जेल में मौजूद कर्मचारियों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जा सके। डीसीपी ने बताया कि आरोपी जेलर शासकीय कर्मचारी है। इसलिए संबंधित विभाग को भी मामले की सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जाएगी और जांच के तहत उसके डीएनए नमूने भी एकत्र किए जाएंगे।
अगस्त 2024 से भोपाल सेंट्रल जेल में तैनात है आरोपी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मगनू सिंह मरावी अगस्त 2024 से भोपाल केंद्रीय जेल में पदस्थ है। इससे पहले वह उमरिया जिला जेल में उप जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रिकॉर्ड और मेडिकल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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