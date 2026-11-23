भोपाल में बड़ा ऐक्शन, एक साथ 600 घरों पर गरजा बुलडोजर; 40 साल से रह रहे थे लोग
भोपाल में गिराए जा रहे 600 घर साल 1980 के आस-पास बनाए गए थे। अब भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इन घरों को गिराया जा रहा है। इसके लिए 10 पोकलेन मशीनें और 50 जेसीबी मशीनें लगाई हैं। उम्मीद है कि सोमवार शाम 4-5 बजे तक यह काम पूरा हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार सुबह से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां 600 जर्जर जनता क्वाटर्रों को जमींदोज किया जा रहा है। ये कार्रवाई ऐशबाग इलाके में हो रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। प्रशासन ने इस काम के लिए 10 पोकलेन मशीनें और 50 जेसीबी मशीनें लगाई हैं। उम्मीद है कि सोमवार शाम 4-5 बजे तक यह काम पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, ये सभी घर 1980-81 में बनाए गए थे, जिन्हें सलाल 2016 में ही जर्जर घोषित कर दिया गया था।
एसडीएम लखन सिंह चौधरी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाउसिंग बोर्ड ने यहां लगभग 600 घर बनाए थे, जिन्हें जर्जर घोषित कर दिया गया था। ये बहुत पुराने घर थे, जो 1980-81 के आसपास बने थे और 2016 में ही इन्हें जर्जर मान लिया गया था। तब से ही यहां रहने वालों को घर खाली करने के लिए मनाने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन पिछले पांच दिनों से पुलिस, प्रशासन, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी इस इलाके में आ रहे थे। वे लोगों को समझा रहे थे कि ढांचागत रूप से असुरक्षित इमारतों में रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसे देखते हुए, सभी ने हमारी चिंता को समझा और अपनी मर्जी से घर खाली करने के लिए सहमत हो गए।
लोगों को मिलेंगे नए घर
उन्होंने बताया कि जो लोग इन इलाकों में वैध तरीके से रह रहे थे उन्हें नए घर मिलेंगे और ये घर उनके पुराने घर से बड़े होंगे। उन्हें 20 प्रतिशत ज्यादा जगह मिलेगी। हालांकि, जो लोग अवैध रूप से वहां रह रहे हैं उनके लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जब उनसे उन लोगों के बारे में पूछा गया जिन्होंने नोटरी वाले डॉक्यूमेंट के जरिए घर खरीदे थे, लेकिन जिनके पास मालिकाना हक के पंजीकृत दस्तावेज नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा, हमें अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जहां घर दोबारा बेचे (रीसेल) गए हों। अगर हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को किस बात की चिंता
इस बीच, स्थानीय निवासी राशिद ने लोगों के लिए नए घर न होने पर चिंता जताई, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नोटरी समझौतों के जरिए घर खरीदे थे। राशिद ने कहा, हमारा कहना यह था कि लोगों को पहले नए घर दिए जाने चाहिए थे, और उसके बाद ही घरों को तोड़ा जाना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज सरकार नोटरी वाले दस्तावेजों को भी नहीं मान रही है। अगर वह इन्हें नहीं मानती, तो फिर किसके दस्तावेजों को मानेगी? उन्होंने बताया कि वह काफी लंबे समय से इस इलाके में रह रहे हैं और उन्होंने लगभग पांच-छह साल पहले 1.30 लाख रुपये में एक नोटरी समझौते से अपना घर खरीदा था।
उन्होंने कहा, हम यहां लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन मैंने यह घर करीब पांच-छह साल पहले 1.30 लाख रुपये में एक नोटरीकृत समझौते के जरिए खरीदा था। अब तक हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। हमने कल रात अपना सारा सामान हटा लिया। मैंने यह घर गुलाम रसूल से खरीदा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे किससे खरीदा था।उन्होंने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार हमारे रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम करे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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