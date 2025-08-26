mp bhopal 13 year old school girl hanged herself after scolded for not getting civic copy from mother full details डोनेट माय बॉडी; कॉपी के लिए पड़ी डांट तो 13 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp bhopal 13 year old school girl hanged herself after scolded for not getting civic copy from mother full details

डोनेट माय बॉडी; कॉपी के लिए पड़ी डांट तो 13 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड

जांच अधिकारी एसआई वासुदेव सविता ने बताया कि मृतक लड़की का नाम आराध्या सिंह (13) था, जो कटारा हिल्स के ग्लोबल पार्क सिटी में रहने वाले प्रणय सिंह की बेटी थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके दो छोटे भाई थे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 26 Aug 2025 01:58 PM
share Share
Follow Us on
डोनेट माय बॉडी; कॉपी के लिए पड़ी डांट तो 13 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड

भोपाल के कटारा हिल्स में एक 13 साल की लड़की ने कथित तौर पर अपनी मां से नागरिक शास्त्र (Civics) की कॉपी गुम करने पर डांट पड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। वह कक्षा 7 की छात्रा थी। उसने दो सुसाइड नोट भी छोड़े। एक टिशू पेपर पर और दूसरा अपनी कॉपी पर। इन नोट्स में उसने अपने माता-पिता से मरने के बाद अपने शरीर को किसी जरूरतमंद को दान करने और अपनी चीजें, जैसे कंप्यूटर टेबल और अपना कमरा, अपने 7 साल के छोटे भाई को देने के लिए कहा।

जांच अधिकारी एसआई वासुदेव सविता ने बताया कि मृतक लड़की का नाम आराध्या सिंह (13) था, जो कटारा हिल्स के ग्लोबल पार्क सिटी में रहने वाले प्रणय सिंह की बेटी थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके दो छोटे भाई थे।

एसआई सविता ने बताया कि सोमवार सुबह, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके माता-पिता उन्हें छोड़ने वाले थे। आराध्या और उसका भाई सुबह करीब 9 बजे तैयार हो गए, तो आराध्या का बैग पैक करते समय उसकी मां को नागरिक शास्त्र की कॉपी नहीं मिली। इस कॉपी की स्कूल में चेकिंग होनी थी।

कॉपी खोने पर उसकी मां ने उसे डांटा और अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल गईं। उन्होंने आराध्या को वापस आने तक कॉपी ढूंढने को कहा। प्रणय अपने सबसे छोटे बेटे को उसके स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने पाया कि आराध्या गायब थी। उन्होंने उसे ढूंढा और देखा कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ते थे, वह पहली मंजिल पर बंद था। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला और आराध्या को अंदर लटका हुआ पाया।

Bhopal News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|