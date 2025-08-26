डोनेट माय बॉडी; कॉपी के लिए पड़ी डांट तो 13 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड

जांच अधिकारी एसआई वासुदेव सविता ने बताया कि मृतक लड़की का नाम आराध्या सिंह (13) था, जो कटारा हिल्स के ग्लोबल पार्क सिटी में रहने वाले प्रणय सिंह की बेटी थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके दो छोटे भाई थे।

भोपाल के कटारा हिल्स में एक 13 साल की लड़की ने कथित तौर पर अपनी मां से नागरिक शास्त्र (Civics) की कॉपी गुम करने पर डांट पड़ने के बाद आत्महत्या कर ली। वह कक्षा 7 की छात्रा थी। उसने दो सुसाइड नोट भी छोड़े। एक टिशू पेपर पर और दूसरा अपनी कॉपी पर। इन नोट्स में उसने अपने माता-पिता से मरने के बाद अपने शरीर को किसी जरूरतमंद को दान करने और अपनी चीजें, जैसे कंप्यूटर टेबल और अपना कमरा, अपने 7 साल के छोटे भाई को देने के लिए कहा।

जांच अधिकारी एसआई वासुदेव सविता ने बताया कि मृतक लड़की का नाम आराध्या सिंह (13) था, जो कटारा हिल्स के ग्लोबल पार्क सिटी में रहने वाले प्रणय सिंह की बेटी थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके दो छोटे भाई थे।

एसआई सविता ने बताया कि सोमवार सुबह, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके माता-पिता उन्हें छोड़ने वाले थे। आराध्या और उसका भाई सुबह करीब 9 बजे तैयार हो गए, तो आराध्या का बैग पैक करते समय उसकी मां को नागरिक शास्त्र की कॉपी नहीं मिली। इस कॉपी की स्कूल में चेकिंग होनी थी।