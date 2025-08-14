mp bhind women raped by man when she went for toilet later ran away police searching शौंच के लिए गई महिला का शख्स ने किया रेप, बेहोशी की हालत में छोड़ हुआ फरार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp bhind women raped by man when she went for toilet later ran away police searching

शौंच के लिए गई महिला का शख्स ने किया रेप, बेहोशी की हालत में छोड़ हुआ फरार

सुबह जब महिला शौच के लिए गई, तब नीरज वहां आया और उसे खींचकर सुनसान जगह ले गया और छाती पर कट्टा अड़ाकर धमकी दी कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं यही मार कर जमीन में दफ्न कर दूंगा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिंडThu, 14 Aug 2025 06:19 PM
भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र के मुचा गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोपी का नाम नीरज राजावत है औऱ उसने महिला को सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और बाद में फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 25 साल की महिला मिहोना में रहती है। वह एक महीने पहले मायके मुचा गांव आई थी। यहां उसकी जान पहचान चौकीपुरा दोहाई के नीरज राजावत से हुई। सुबह जब महिला शौच के लिए गई, तब नीरज वहां आया और उसे खींचकर सुनसान जगह ले गया और छाती पर कट्टा अड़ाकर धमकी दी कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं यही मार कर जमीन में दफ्न कर दूंगा।

उसके बाद पीड़िता लगभग 15 मिनट तक खुद को उसके चंगुल से बचाने का प्रयास करती रहीष। जब महिला अचेत मुद्रा में पहुंच गई तो उसके बाद उसने दुष्कर्म किया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद महिला के पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वे उसे घर ले आए। महिला ने मां को घटना बताई। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि आरोपी नीरज राजावत पर धारा 376 में केस दर्ज किया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी पहले भी ऐसे कई वारदातें कर चुका है,जिस कारण गांव की महिलाओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। अभी कुछ दिन पहले ही गांव से बाजार जा रही महिला को बीच रास्ते में पकड़ कर छेड़खानी की थी। उसके बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन दूसरी बार इसनी घिनौनी घटना की है।

रिपोर्ट-अमित कुमार

