युवक की हत्या से गुस्साई भीड़ ने MP में कहां लगा दी आग? कार-बाइक भी खाक हो गईं

संक्षेप: घटना दबोह के रायपुरा गांव में की है। जानकारी के मुताबिक अली उर्फ रुद्र प्रताप सिंह जाटव का गांव के कौरव परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच आए दिन झगड़े की शिकायतें थाने पहुंचती रहती थीं। फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसी विवाद में रुद्र प्रताप की हत्या कर दी गई।

Sun, 26 Oct 2025 02:18 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
भिंड जिले में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के पांच लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के युवक की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक का मामा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है,जिसे इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है। घटना से गुस्साए जाटव समाज के लोगों ने आरोपियों के घरों पर हमला कर दिया। कार और बाइक में आग लगा दी। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

घटना दबोह के रायपुरा गांव में की है। जानकारी के मुताबिक अली उर्फ रुद्र प्रताप सिंह जाटव का गांव के कौरव परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच आए दिन झगड़े की शिकायतें थाने पहुंचती रहती थीं। फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसी विवाद में रुद्र प्रताप की हत्या कर दी गई।

हमले में रूद्र प्रताप गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले जा रहे थे,लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रूद्र की मौत से जाटव समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके बाद गांव में तनाव फैल गया। गांव में तनाव और आगजनी की सूचना मिलते ही एसपी असित यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने आरोपी रणवीर कौरव,अंशु कौरव,प्रहलाद कौरव,राजीव कौरव और कुंअर सिंह कौरव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आगजनी की घटना को लेकर भी अलग से मामला दर्ज किया गया है।

एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने कहा कि गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। टीआई राजेश शर्मा ने बताया पुरानी रंजिश के चलते पांच लोगों ने मिलकर अली उर्फ रुद्र प्रताप की हत्या कर दी है। केस दर्ज किया है। आरोपी पक्ष के घर पर आग लगाने की घटना की भी जांच की जा रही है।

Utkarsh Gaharwar

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
