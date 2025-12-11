पीछे मत मुड़ना; सास को बाहर भेज तांत्रिक ने बहू का किया रेप, MP में घिनौनी वारदात

संक्षेप: मिहोना थाना टीआई विजय केन ने बताया कि मिहोना कस्बे की रहने वाली 24 वर्षीय विवाहिता की शादी को तीन साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। महिला का पति अहमदाबाद में प्राइवेट काम करता है, जबकि वह घर पर अपनी सास के साथ रहती थी।

भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 70 वर्षीय तांत्रिक ने पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 24 वर्षीय महिला के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के बहाने महिला की सास को दूर भेजा और विरोध करने पर महिला की गर्दन पर हसिया रखकर जान से मारने की धमकी तक दे दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिहोना थाना टीआई विजय केन ने बताया कि मिहोना कस्बे की रहने वाली 24 वर्षीय विवाहिता की शादी को तीन साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। महिला का पति अहमदाबाद में प्राइवेट काम करता है, जबकि वह घर पर अपनी सास के साथ रहती थी। पुत्र प्राप्ति की चाह में महिला अपनी सास के साथ लिधौरा गांव में तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी के पास गई। तांत्रिक ने महिला और उसकी सास को अपने झांसे में लिया और कहा कि महिला की कोख बंधी हुई है। इसके बाद उसने इलाज के नाम पर उन्हें दो-तीन बार अपने स्थान पर बुलाया।

तांत्रिक ने महिला को कोख खोलने की तंत्र क्रिया के लिए फिर बुलाया। उसने योजना के तहत महिला की सास को एक नींबू दिया और कहा कि इसे गांव से करीब एक किलोमीटर दूर मेढ़े के बाहर फेंककर आओ। तांत्रिक ने शर्त रखी कि "पीछे मुड़कर मत देखना और जब तक पूजा न हो जाए, तब तक वापस मत आना। तुम्हारी छाया भी स्थान के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। जब मैं बुलाऊं, तभी आना।

सास के नींबू फेंकने जाते ही 70 वर्षीय तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी ने अकेलेपन का फायदा उठाकर महिला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने पास में रखा हसिया उठाया और महिला की गर्दन पर रखकर हत्या करने की धमकी दी। इससे महिला बुरी तरह डर गई। इसके बाद तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद आरोपी ने महिला को छोड़ दिया। पीड़िता ने तुरंत अपनी सास को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने शिकायत की जांच की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी तांत्रिक फिलहाल फरार है, लेकिन जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।